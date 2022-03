Sasin: podpisano umowę z KOWR - pozwala to sfinalizować proces powołania Krajowej Grupy Spożywczej

We wtorek została podpisana umowa o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora rolno-spożywczego, która pozwala sfinalizować proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej – powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Przed chwilą została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP" - powiedział we wtorek wicepremier Sasin na konferencji prasowej.

"To pozwala nam sfinalizować proces, prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania Polskiego Holdingu Spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze" - dodał Sasin.

