Sasin: polska wieś, która opiera się o rodzinne gospodarstwa rolne, może cieszyć się opieką państwa

Rząd PiS dotrzymuje słowa danego polskiej wsi. Polska wieś, która opiera się o rodzinne gospodarstwa rolne, może cieszyć się opieką państwa - podkreślił w niedzielę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef resortu aktywów państwowych w niedzielę wziął udział w Regionalnym Festynie Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowanym w Miedznej Murowanej k. Opoczna w woj. łódzkim.

"Chciałem zacząć od stwierdzenia, z którym myślę, że możemy się wszyscy zgodzić, bo ono oddaje rzeczywistość: rząd PiS dotrzymuje danego słowa. Dotrzymuje słowa w bardzo wielu obszarach, ale dotrzymuje słowa przede wszystkim danego polskiej wsi. Polska wieś, która opiera się o rodzinne gospodarstwa rolne może cieszyć się opieką państwa" - powiedział w swoim przemówieniu wicepremier Sasin.

Wskazał, że to m.in. zapewnienie dopłat bezpośrednich dla rolników na coraz wyższym poziomie, ochrony gospodarstw rolnych i ziemi, uprawnień emerytalnych dla rolników. Zwrócił uwagę na specyfikę polskiej wsi, czyli dbałość o polską tradycję, kulturę, przywiązanie do tradycyjnego modelu życia. "To, co dziś jest kwintesencja naszego spotkania, to życie społeczne, wspólne organizowanie się do robienia rzeczy dobrych, które służą całym społecznościom" - podkreślił.

Jak tłumaczył, z takiej postawy zrodziły się inicjatywy, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe. "Wszystko to, co organizuje życie mieszkańców polskiej wsi na co dzień" - mówił.

Minister aktywów państwowych zaznaczył, że rząd PiS jest pierwszym, który w zdecydowany i wymierny sposób wspiera tego typu inicjatywy. Jego zdaniem dzięki temu mogą one jeszcze lepiej służyć lokalnym społecznościom.

"W 2018 r. przyjęliśmy ustawę o wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich, których dziś jest zarejestrowanych w Polsce ponad 11 tysięcy. Z tego w samym woj. łódzkim jest ich prawie tysiąc. Polski rząd wsparł finansowo tę działalność kwotą ponad 170 mln zł w skali kraju, a w woj. łódzkim ponad 11 mln zł popłynęło do Kół Gospodyń Wiejskich. Cieszymy się, że dziś Koła Gospodyń Wiejskich pokazują, że to wsparcie to dobrze wydane pieniądze" - przekonywał Sasin, który w trakcie festynu zwiedził stoiska przygotowane przez gospodynie z powiatu opoczyńskiego.

Podkreślił również, że poprzez zainicjowaną niedawno budowę Krajowej Grupy Spożywczej państwo chce rozwijać swoją obecność w sektorze rolno-spożywczym. Ma ona przywrócić uczciwą konkurencję na rynku zbytu, by rolnicy czuli, że mają partnera, któremu mogą za godziwą cenę sprzedać swoje plony.

"Nasz rząd identyfikuje się jako rząd Polski lokalnej, który szczególnie chce zadbać o tych, którzy przez ostatnie dziesięciolecia byli pomijani przez kolejne ekipy rządowe" - zaznaczył.

Wicepremier razem z marszałkiem woj. łódzkiego Grzegorzem Schreiberem wręczyli rolnikom odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz granty dla sołectw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl