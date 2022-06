Sasin: Polska Wschodna jest "oczkiem w głowie" naszego rządu

Polska Wschodnia jest "oczkiem w głowie" naszego rządu; kolejne programy będą kierowane w znacznie większym zakresie na te tereny - powiedział w poniedziałek wicepremier Jacek Sasin w Tarnogrodzie podczas podpisania umów na dofinansowanie budowy trzech obwodnic w województwie lubelskim.

Sasin uczestnicząc w poniedziałek w podpisaniu umów na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy obwodnic Hrubieszowa, Opola Lubelskiego oraz Tarnogrodu stwierdził, że rząd PiS dotrzymuje słowa.

"Zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju i odejdziemy od polityki, która promowała tylko największe ośrodki miejskie, tam kumulowała bogactwo, a takie miejsca jak Tarnogród, Lubelszczyzna, Polska Wschodnia pozostawały gdzieś na marginesie zainteresowania kolejnych ekip rządowych" - powiedział.

Rząd PiS, stwierdził Sasin, zerwał z polityką poprzednich ekip rządowych w sposób zdecydowany, a człowiekiem, który pokazał jak ta polityka powinna wyglądać być śp. prezydent Lech Kaczyński. "Już ponad 15 lat temu mówił o tym, że odwieczny problem ściany wschodniej - niedoinwestowanej, bez infrastruktury, biednej, zacofanej w stosunku do reszty Polski - musi zostać wreszcie rozwiązany. Z mozołem od prawie siedmiu lat tę politykę realizujemy" - wyjaśnił.

Zdaniem wicepremiera wiele zostało do zrobienia, a Lubelszczyzna z zamożnością na poziomie 48 proc. średniej zamożności w UE pozostaje najbiedniejszym regionem w Polsce i jednym z najbiedniejszych regionów w UE. Jako przykład podał Warszawę i okolice, których zamożność wynosi 156 proc. średniej UE. "To przepaść, którą musimy zasypać i zasypujemy" - dodał.

Według Sasina jeszcze kilka lat temu Lubelszczyzna na mapie dróg w Polsce rysowała się jako "biała plama", a region był niedostrzegany przez władze. Zastrzegł, że w ostatnich latach to się zmieniło, a jako przykłady wskazał budowę drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, S17, S12 i autostrady A2.

"Do tego dochodzą ogromne inwestycje w drogi wojewódzkie, gminne i powiatowe" - wskazał. Dodał, że one również są wspierane przez budżet państwa jako przykład podając Fundusz Inwestycji Lokalnych, w ramach którego na Lubelszczyznę trafiło ponad 900 mln zł i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) - 822 mln zł w trzy lata oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1,9 mld zł w pierwszej transzy i 2,5 mld zł w drugiej. "To są pieniądze, które bezpośrednio będą miały znaczenie dla podniesienia poziomu życia mieszkańców" - stwierdził Sasin. Dodał, że pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, edukacyjną, zdrowotną i sportową.

"Wychodzimy z bardzo jasnego i zdecydowanego założenia, że Polska jest jedna i Polacy wszyscy są tacy sami" - powiedział wicepremier. Doprecyzował, że wszyscy Polacy mają prawo żyć na takim samym poziomie, mieć dostęp do nowoczesnej infrastruktury i mieć dobrze płatną pracę niezależnie od tego, czy żyją w wielkim czy w małym mieście, jak Tarnogród i wiele innych miejscowości we wschodniej Polsce.

Zdaniem Sasina emigracja z tych terenów do dużych miast i za granicę nie może się powtórzyć. "Dlatego zrobimy wszystko, żeby nie tylko dać dobre warunki dożycia i pracy tym, którzy tutaj mieszkają, ale żeby zachęcać do powrotu" - zapowiedział.

Wyjaśnił, że inwestycje dofinansowane przez rząd są realizowane dzięki funduszom wygenerowanym w kraju. "To nie są żadne pieniądze europejskie, to nie jest tak, że my bez funduszy europejskich nie jesteśmy w stanie nic zrobić" - zastrzegł. Według Sasina Polska wypracowuje duże pieniądze, które są kierowane na rozwój kraju. "To są nasze pieniądze, pochodzące z polskiego budżetu, wypracowane przez Polaków. Nikt nam tych pieniędzy nie dał, nikt ich nam nie podarował, nie zaoferował. To jest nasz własny dorobek i możemy być z tego dumni. Możecie być państwo z tego dumni, że również wasze pieniądze, na które się składacie do budżetu państwa decydują o tym, że dzisiaj te inwestycje są możliwe" - stwierdził.

Dziękując władzom samorządowym za realizowane inwestycje stwierdził, że zgodna praca rządu i samorządu daje dobre efekty. "Wspólnie pracujemy, żeby odmieniać Polskę, powiększać bogactwo Polski Wschodniej, która jest oczkiem w głowie naszego rządu" - powiedział Sasin. Zapowiedział kierowanie na te tereny kolejnych znacznie większych programów.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że na budowę obwodnic Hrubieszowa, Opola Lubelskiego oraz Tarnogrodu rząd przeznaczy z Funduszu Rozwoju Dróg ponad 130 mln zł. Wartość dofinansowania poszczególnych inwestycji sięga 60-70 proc. ich wartości, co jeszcze kilka lat temu byłoby niemożliwe. "Na tym polega zrównoważony rozwój, żeby polski rząd brał na siebie znaczną część wartości danej inwestycji" - stwierdził.

Przypomniał, że wcześniej 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnicy miasta otrzymał także Chełm.

Zapowiedział wzmocnienie funduszu, by można było z niego dofinansować więcej inwestycji. "Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości rada ministrów przyjmie projekt zmian w tym funduszu, który zasili go o kolejne 2 mld zł" - dodał Weber.

Przyznał, że dysproporcje transportowe, komunikacyjne i gospodarcze między regionami są jeszcze widoczne, ale są niwelowane. Wyrazi nadzieję, że mieszkańcy województwa lubelskiego też to będą odczuwać.

Następnie wiceminister infrastruktury Rafał Weber, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Michał Mulawa podpisali umowę na dofinansowanie trzech inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: budowy ponad sześciokilometrowej obwodnicy Hrubieszowa w ciągu DW844 (koszt inwestycji wynosi 75 mln zł, w tym 52,5mln zł dofinansowania), blisko dwukilometrowej obwodnicy Opola Lubelskiego (koszt pierwszego etapu wynosi 45 mln zł, w tym 27 mln zł dofinansowania) i sześciokilometrowej obwodnicy Tarnogrodu w ciągu DW835 (85 mln zł, w tym 59,5 mln zł dofinansowania).

