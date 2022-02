Sasin: Polski Holding Hotelowy zapewni noclegi obywatelom Ukrainy

Polski Holding Hotelowy w swoich hotelach zapewnia noclegi obywatelom Ukrainy, którzy ze względu na wojnę musieli opuścić swój kraj - poinformował w sobotę na Twitterze - minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Polski Holding Hotelowy (PHH) - spółka Skarbu Państwa w swoich hotelach zapewnia noclegi obywatelom Ukrainy, którzy ze względu na wojnę musieli opuścić swój kraj - poinformował w sobotę na Twitterze - minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. należąca do państwa.

PHH podaje na swoich stronach internetowych, że ma trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina - Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą również hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie czyli Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport, Moxy Poznań Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów Airport. Holdin posiada także także wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim, dwa obiekty Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence oraz Hotel Kopernik w Olsztynie.

W 2019 roku Polski Holding Hotelowy objął całość udziałów spółki PHH Hotele (dawniej AMW Hotele), w której znajduje się 12 hoteli i obiektów - Cassubia, Royal, Huzar, Reymont, Ikar, Iskra, Hetman, Kapitan, Rycerski, Kopernik, Mazowiecki oraz Wieniawa. W tym samym czasie do Grupy Kapitałowej dołączone zostały 2 spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna, do której należą 2 obiekty - Zagroń i Zamek w Lesku oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych z Hotelem Katowice. Ponadto PHH zarządza Regent Warsaw Hotel.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl