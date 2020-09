Sasin: Ponad 170 mln zł wsparcia dla szpitali od spółek skarbu państwa

Od wiosny, kiedy dopadła nas epidemia, spółki skarbu państwa przekazały - zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej - szpitalom i innym ośrodkom zdrowia w całym kraju pomoc w kwocie ponad 170 mln zł – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Polityk mówił to podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu.

Zwrócił uwagę, że kiedy wiosną nasz kraj dopadła epidemia koronawirusa, trzeba było przygotować ogromny front medyczny, aby mógł skutecznie działać w nowej rzeczywistości. Mówiąc o zgierskim szpitalu przypomniał, że w marcu prawie dwa miliony złotych przekazała placówce Polska Grupa Energetyczna i ok. 180 tys. zł Wojskowe Zakłady Lotnicze.

"Dziś spotykamy się przy okazji kolejnej transzy - tym razem ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu, która przekazała 205 tys. zł. Dziś podpisano umowę między szpitalem a fundacją ARP. W sumie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu trafiło ponad 2,3 mln zł" - powiedział.

Przekazane pieniądze mają zostać wykorzystane przez zgierski szpital na doposażenie oddziału anestezjologii intensywnej terapii.

Sasin zaznaczył, że w całym województwie spółki skarbu państwa przekazały szpitalom ponad 8,7 mln zł, a w całym kraju przekazały zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej pomoc w kwocie ponad 170 mln zł.

Jak mówił, to dobry moment, aby podziękować spółkom za pomoc.

"Mam ogromną satysfakcję, że ten szpital, który był szpitalem jednoimiennym, a więc wyłączonym z normalnego funkcjonowania, jest poważnym beneficjentem tego wsparcia ze strony spółek skarbu państwa" - powiedział.

Mówiąc o pomocy dla szpitali zwrócił uwagę, że cała akcja z pomocą ze strony spółek skarbu państwa była koordynowana wspólnie przez ministerstwo aktywów państwowych i ministerstwo zdrowia, dzięki czemu kierowano strumień pomocy finansowej tam, gdzie była największa potrzeba doposażenia w odpowiedni sprzęt medyczny placówek ochrony zdrowia.

Podkreślił, iż chce zapewnić, że spółki skarbu państwa w dalszym ciągu będą wspierały Polaków w trudnych sytuacjach, bo choć są podmiotami nastawionymi na zysk, to nie zapominają o społecznej roli biznesu, która sprowadza się do wspierania różnego rodzaju ważnych inicjatyw, wspierana sportu, kultury, inicjatyw społecznych, a w czasach epidemii jest to bardzo pokaźne wsparcie.

"Tak będzie i w przyszłości, bo to są spółki polskie, oparte na polskim kapitale, spółki, których klientami są Polacy. Tak jak spółki liczą na lojalność Polaków jako klientów, tak Polacy mogą liczyć na lojalność polskich spółek" - dodał.

Obecny na spotkaniu marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podziękował za wsparcie. "To jest pomoc, która trafiła do wszystkich szpitali w województwie - i tych, które są szpitalami wojewódzkimi i tych, które są powiatowymi".