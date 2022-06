Sasin: Ponad 182 mln zł dla samorządów powiatu zamojskiego z Programu Inwestycji Strategicznych

Ponad 182 mln zł z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych trafi do samorządów powiatu zamojskiego - poinformował w piątek w Zamościu (Lubelskie) wicepremier Jacek Sasin. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację lokalnych dróg.

Minister aktywów wręczył w Zamościu przedstawicielom samorządów powiatu zamojskiego promesy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Jego zdaniem, ten program jest "wielką szansą na to, aby doprowadzić albo przybliżyć nas do celu, jakim jest zrównoważony rozwój naszego kraju".

Zwrócił uwagę, że śp. prezydent Lech Kaczyński formułując program Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że "jednym z głównych jego przesłań musi być zrównoważony rozwój naszego kraju, wpisujący się w hasło Polski solidarnej, nie tylko ze słabszymi grupami społecznymi, ale również solidarnej ze słabszymi, gorzej rozwiniętymi regionami naszego kraju".

"Lubelszczyzna jest takim regionem, który wciąż potrzebuje szczególnego wsparcia, bo wciąż niestety pomimo wielu lat wysiłku naszego środowiska politycznego, naszego rządu jest regionem najuboższym w Polsce i jednym z najuboższych w Unii Europejskiej" - ocenił Sasin.

Według niego, wyrównywanie tych różnic między regionami możliwe jest poprzez programy rządowe. Dodał, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Lubelszczyzna otrzymała ponad 900 mln zł oraz 820 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ciągu ostatnich trzech lat.

Podkreślił, że w ramach drugiej transzy Programu Inwestycji Strategicznych do woj. lubelskiego trafiło 2,5 mld zł, z czego 182 mln zł przypada samorządom zamojskiego. "Cieszę się, że te pieniądze przyczynią się do wyrównywania szans, do poprawy poziomu życia, ponieważ wychodzimy z założenia, że Polska jest jedna i - niezależnie od tego, gdzie żyją Polacy - powinni mieć takie same szanse, możliwość takiego samego standardu życia, poziomu rozwoju infrastruktury zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ale również drogowej" - zaznaczył wicepremier.

Dodał, że te symboliczne czeki, które wręcza samorządowcom, są pieniędzmi dla mieszkańców. "To są pieniądze, które będą służyły Polakom, którzy mieszkają tutaj, na Zamojszczyźnie mają swój dom, pracują, żyją, wychowują swoje dzieci" - podkreślił Sasin.

Miasto Zamość otrzymało 36 mln zł z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk powiedział PAP, że większość tych środków zostanie przeznaczonych na przebudowę stadionu. "Reszta czyli blisko 5 mln zł przeznaczamy na budowę ulicy Braterstwa Broni, która łączy miasto i gminę Zamość, wraz z kanalizacją sanitarną" - powiedział Wnuk.

Samorządy z województwa lubelskiego otrzymały ponad 2,5 mld zł w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Wsparcie dotyczy 462 inwestycji w regionie. Najwięcej środków otrzymały gminy - 1,9 mld zł, powiaty ziemskie - 342 mln zł, miasta na prawach powiatu - 167 mln zł, a samorząd województwa lubelskiego - 100 mln zł, jeden związek komunalny - 9,3 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki podczas ogłaszania wyników II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przekazał, że wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Łączna kwota wsparcia wyniosła 30 mld zł.

