Sasin: Program Inwestycji Strategicznych wspiera postęp cywilizacyjny lokalnej ojczyzny

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład to wsparcie działań samorządu w całej Polsce. Wsparcie w zakresie realizacji inwestycji podnoszących poziom życia mieszkańców i rozwijających postęp cywilizacyjny naszej lokalnej ojczyzny - powiedział w poniedziałek wicepremier Jacek Sasin podczas przekazania samorządom promes inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu.

W poniedziałek podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim (Lubelskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał przedstawicielom samorządów z powiatu bialskiego promesy inwestycyjne i symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Samorządy z powiatu bialskiego otrzymały 175 mln zł. "Dzisiaj w symboliczny sposób przekazujemy promesy w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wsparcia działań samorządu w całej Polsce. Wsparcia w zakresie realizacji inwestycji niezbędnych w zakresie tego, aby podnosić poziom życia mieszkańców, wspierać rozwój i postęp cywilizacyjny tej naszej lokalnej Ojczyzny" - powiedział wicepremier.

Dodał, że rząd przyjął jako zasadę wsparcie dla samorządu i realizuje to poprzez wiele programów "jak program Dróg Samorządowych, który zakłada, że w ciągu dziesięciu lat 36 miliardów złotych trafi do samorządów na cel poprawy jakości infrastruktury drogowej".

"To też program Inwestycji Lokalnych i największy program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Cieszę się, że z tego tortu duży kawałek trafił do powiatu bialskiego. W tym Miedzyrzec Podlaski otrzymał 19 milionów na długo oczekiwaną inwestycję związaną z budową wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Terespol. Wiaduktu, który odmieni życie mieszkańców. W takiej mikroskali dobrze widać, jaką rolę mają odegrać te fundusze, jak wiele spraw da się rozwiązać, jak wiele marzeń i oczekiwań, które latami nie mogły być zrealizowane, będzie można wykonać dzięki temu, że uruchomiliśmy te potężne środki" - powiedział Sasin.

Zaznaczył, że nie są to ostatnie środki skierowane do samorządów. "Kolejne transze będą realizowane w najbliższych miesiącach w przyszłym roku. Na wsparcie inwestycji lokalnych w ramach Polskiego Ładu chcemy przeznaczyć ponad 120 miliardów złotych. Zapowiedzieliśmy i będziemy w najbliższym czasie realizować dodatkowy program związany z inwestycjami wodno - kanalizacyjnymi. To jest niezwykle ważne, aby jeden z podstawowych atrybutów cywilizacyjnych w XXI wieku stał się udziałem mieszkańców wszystkich gmin w Polsce. Aby dostęp do wodociągu, do bieżącej wody, do sieci kanalizacyjnej był czymś oczywistym a nie czymś oczekiwanym" - podkreślił wicepremier.

Dodał, że w najbliższym czasie uruchomiony zostanie zapowiedziany w Polskim Ładzie program powszechnej gazyfikacji.

"Chcemy zintensyfikować budowę sieci gazowej w całej Polsce, co nie tylko ułatwi życie mieszkańcom, ale będzie miało też potężny wkład w program Czystego Powietrza" - powiedział. "Te programy mają jeszcze jeden poważny cel, one są praktyczną realizacją zrównoważonego rozwoju. Jak spojrzymy na naszą historię to jesteśmy krajem, w którym występują duże różnice w poziomie zamożności poszczególnych części kraju. Niestety, województwo lubelskie jest niechlubnym liderem w tym rankingu niezamożności. Mimo inwestycji i starań, w dalszym ciągu jest województwem najsłabiej rozwiniętym, jego zamożność jest na poziomie 50 proc. średniej Unii Europejskiej. Musimy zrobić wszystko, aby te braki, wieloletnie zaniedbania usuwać poprzez wsparcie inwestycji, które dają miejsca pracy i rozwój i wzrost zamożności" - powiedział Sasin.

Zapewnił, że polityka zrównoważonego rozwoju będzie konsekwentnie realizowana.

"To jest dla nas niezwykle ważne, żeby wszyscy Polacy mieli takie poczucie, że niezależnie od tego czy mieszkają w wielkim mieście, w mniejszej miejscowości czy we wsi mogą liczyć na wsparcie i na taki sam poziom życia. Nie możemy dopuszczać do tego, że ludzie w zależności od tego, gdzie mieszkają i żyją mają lub nie mają dostępu do najważniejszych zdobyczy cywilizacji" - podkreślił wicepremier.

Wicestarosta bialski Janusz Skólimowski podczas uroczystości przekazania promes zaznaczył, że dzięki Polskiemu Ładowi powiat ma szanse na lepszy i szybszy rozwój."175 mln dla powiatu bialskiego, 95 proc. dofinansowania do niektórych inwestycji to jest coś, co jeszcze się w historii nie zdarzyło. Część dotacji to jest więcej niż połowa budżetu niektórych gmin. To jest ogromny sukces i ogromna zasługa tego rządu. Dzięki Polskiemu Ładowi mamy szansę na jeszcze lepszy i szybszy rozwój. To jest niemiernie ważne, żebyśmy potrafili wspólną pracą skorzystać z tego programu. To jest szansa dla nas, której nie możemy zmarnować" - powiedział Skólimowski.

Wiceburmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Paweł Łysańczuk podkreślił, że miasto z pozyskanych środków wybuduje wiadukt drogowy wraz z infrastrukturą nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim. Inwestycja jest pierwszym etapem budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna.

"Dobrze się stało, że otrzymaliśmy to dofinansowanie z tego powodu, że jest to pierwszy fragment budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Problem komunikacyjny polega na tym, że po oddaniu nowego suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach i rosnącego ruchu towarowego spowodowałby to, że nasze miasto zostanie przecięte na dwie części. Trzeba pamiętać, że w części miasta, która jest teraz odcięta zlokalizowane jest dużo zakładów przemysłowych, które budują siłę przemysłowa miasta, województwa i regionu. Budowa wiaduktu rozwiąże ten problem" - dodał Łysańczuk.

Dofinansowanie na inwestycje otrzymały: gm. Biała Podlaska (7,6 mln zł), gm. Drelów (9,5 mln zł), gm. Janów Podlaski (11,4 mln zł), gm. Kodeń (11,1 mln zł), gm. Konstantynów (8,6 mln zł), gm. Leśna Podlaska (3,8 mln zł), gm. Łomazy (11,4 mln zł), gm. Międzyrzec Podlaski (10,7 mln zł), miasto Międzyrzec Podlaski (19 mln zł), gm. Piszczac (7,6 mln zł), gm. Rokitno (5,7 mln zł), gm. Rossosz (9,8 mln zł), gm. Sławatycze (8,4 mln zł), gm. Sosnówka (9,9 mln zł), gm. Terespol (8,2 mln zł), miasto Terespol (10,3 mln zł), gm. Tuczna (7,6 mln zł), gm. Wisznice (4,9 mln zł), gmina Zalesie (1,8 mln zł).

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

