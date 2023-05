Sasin: Przekazaliśmy 90 mld zł na inwestycje

Wielkie programy inwestycyjne, które mają podnosić poziom rozwoju lokalnej Polski w ostatnich latach to około 90 miliardów złotych - podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- To ogromna kwota, która nigdy wcześniej w takiej wielkości nie wpływała do kas polskich samorządów - podkreślił wicepremier.

Polityk zauważał, że budżet Polski jest ponad dwa razy większy niż był w 2015 r.

Wicepremier Jacek Sasin wziął w niedzielę udział w konwencji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna" w miejscowości Kamienica Polska pod Częstochową (Śląskie). Szef MAP podkreślił, że budżet Polski jest ponad dwa razy większy niż był w 2015 roku. "Wtedy nic nie było możliwe. Nasi poprzednicy mówili +nic się nie da zrobić+. (...) Otóż okazało się, że pieniądze są. Udało się te pieniądze odnaleźć, tam gdzie wszyscy podejrzewali, że one są, czyli w różnego rodzaju kieszeniach cwaniaków, przestępców i mafii vatowskich" - mówił wicepremier Sasin.

"Mieliśmy odwagę, jako rząd, podjąć to wyzwanie i zmierzyć się z tymi potężnymi siłami, które jakoś wcześniej mogły działać w Polsce bezkarnie i żadna władza nie potrafiła ich ukrócić. Skierowaliśmy te pieniądze do budżetu. Budżet dzisiaj po stronie wpływów w tym roku jest planowany na ponad 600 miliardów złotych. Jest to rekordowa kwota. Nigdy takiego budżetu nie było, bo potrafimy dobrze wskazać, gdzie te pieniądze są zakopane" - mówił.

Wskazał, że na programy inwestycyjne, które mają podnosić poziom rozwoju lokalnej Polski w ostatnich latach przekazano około 90 miliardów złotych. "To ogromna kwota, która nigdy wcześniej w takiej wielkości nie wpływała do kas polskich samorządów. Nie dawała tak wielkich szans na rozwój lokalnej Polski" - zaznaczył.

Aspekt polityczny. "Dzisiaj dzięki naszym programom rządu PiS marzenia bardzo wielu Polaków mogą się spełniać" mówi Sasin

"Także tutaj w woj. śląskim te pieniądze odmieniają nasze małe ojczyzny. Tylko do województwa śląskiego z tych 90 miliardów złotych trafiło 7,5 miliarda złotych. Realna kwota, która zasiliła budżety samorządów. Z tych 7,5 miliardów złotych, 4 miliardy zostały wydane na remonty i budowę dróg lokalnych. Tak niezwykle ważnych i dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców, ale ważnych również dla rozwoju gospodarczego" - przekazał.

"Tylko z jednego programu rządowego, programu budowy dróg powstało 1,2 tys. kilometrów dróg nowych i wyremontowanych na terenie woj. śląskiego" - dodał Jacek Sasin.

