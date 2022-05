Sasin: przygotowujemy ofertę odbudowy Ukrainy

Przygotowujemy zbiorczą ofertę wynikającą z deklaracji spółek Skarbu Państwa która zostanie przekazana rządowi Ukrainy - oświadczył w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak mówił w poniedziałek na konferencji prasowej Sasin, zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o "przedstawienie swoich planów i możliwości w procesie odbudowy Ukrainy".

- Państwo polskie i spółki Skarbu Państwa chcą w procesie odbudowy Ukrainy uczestniczyć - zadeklarował.

Wielki wysiłek

- Skala zniszczeń, jakich dokonują najeźdźcy rosyjscy na Ukrainie jest ogromna. To będzie wielki wysiłek, który będzie musiał być wysiłkiem nie tylko Ukrainy, nie tylko krajów regiony, ale całej Europy i całego świata - mówił Sasin.

- Na pewno w tym zakresie chcemy bardzo mocno pracować - dodał.

Są i inne potrzeby Ukrainy. Wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Julia Svyrydenko poinformowała, że podczas spotkania z polskimi władzami omawiano pilne potrzeby Ukrainy związane z zapotrzebowaniem na paliwa i powstałym na skutek wojny kryzysem paliwowym.

Podkreśliła, że w ciągu ostatnich tygodni Rosjanie niszczyli ukraińską infrastrukturę paliwową. Podała przykład zniszczonej Kremeńczuckiej Rafinerii, która zapewniała Ukrainie 50 proc. oleju napędowego i 100 proc. benzyny.

Kryzys paliwowy

- Koniecznie potrzebujemy rozwiązania tego kryzysu paliwowego. Spotkaliśmy się z naszymi partnerami, by omówić, jakie mogą być trasy logistyczne, jak powinniśmy współpracować z portami. Widzimy, że najbliższe porty, z których moglibyśmy transportować zasoby, to Gdańsk, Świnoujście, porty w Rumunii i Bułgarii. To jest nasze wąskie gardło. Chcemy rozwiązać ten problem - zaznaczyła wicepremier Ukriany.

Dodała, że Ukraina boryka się też z problemami wynikającymi z braku cystern, ciężarówek do przewozu paliw.

- Widzimy ogromną chęć ze strony polskich kolegów, by nas wesprzeć - powiedziała Svyrydenko.

Wskazała też, że zapotrzebowanie na paliwa ze strony Ukrainy będzie się zwiększać.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl