Sasin: rekompensaty 100 proc. podwyżek cen prądu dla osób w I progu podatkowym

Rekompensaty 100 proc. podwyżek cen prądu obejmą odbiorców indywidualnych w pierwszym progu podatkowym - poinformował w poniedziałek w Radiu Plus wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin był pytany w Radiu Plus o to, czy projekt rekompensat za podwyżki cen energii jest gotowy.

"Nie, nie jest jeszcze gotowy. On jest gotowy co do tej zasadniczej części, czyli jak ta konstrukcja rekompensat ma wyglądać. Dopracowujemy szczegóły techniczne. Biorąc pod uwagę ilość potencjalnych beneficjentów tej ustawy, musimy dopracować sam techniczny mechanizm tych wypłat" - powiedział Sasin.

Jak mówił, rekompensaty będą dotyczyły "100 proc. zwrotu tego, co zostało podniesione dla osób w pierwszym progu podatkowym". "To jest jedyne kryterium. Do tych osób mniej zamożnych to jest kierowane" - zaznaczył.