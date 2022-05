Sasin: robimy plany, dotyczące obudowy infrastruktury energetycznej i paliwowej, aby złożyć rządowi Ukrainy ofertę

Kwestie dostaw i wsparcia w odbudowie infrastruktury energetycznej i paliwowej są obiektem planów, jakie już robimy, aby móc rządowi Ukrainy przedstawić ofertę – powiedział w poniedziałek wicepremier Jacek Sasin.

"Mówimy o wsparciu Ukrainy i Ukraińców w walce, ale musimy także wybiegać do przodu i rozmawiać o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości. Mam nadzieję, że już wkrótce po zakończeniu wojny państwo ukraińskie będzie potrzebowało dostaw i wsparcia w odbudowie infrastruktury energetycznej i paliwowej. Te kwestie są również obiektem rozmów, ale także naszych myśli i naszych planów, jakie już robimy, aby móc w odpowiednim czasie rządowi Ukrainy przedstawić ofertę" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dodał, że rozmowy były prowadzone nie tylko na szczeblu politycznym, ale "przede wszystkim miały one charakter ekspercki".

"W rozmowach brali udział przedstawiciele spółek i instytucji z obu stron, z polskiej strony były to głównie spółki Skarbu Państwa, bo to one są na pierwszym froncie działań, np. PKN Orlen czy PGNiG, ale także spółki odpowiedzialne za logistykę dostaw, jak PKP Cargo, czy za przewozy i sieć kolejową, jak Polskie Linie Kolejowe" - dodał Jacek Sasin.

