Sasin: rozmawiamy z Koreą Południową o kolejnych obszarach współpracy, też dot. SMR

Rozmawiamy z Koreą Południową o kolejnych obszarach współpracy, dotyczących też małych reaktorów jądrowych (SMR) – powiedział w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef MAP Jacek Sasin. Chcemy mieć dostęp do koreańskiego know-how, nowoczesnych technologii - dodał.

Prezydent Republiki Korei Yoon Suk-Yeola oraz jego małżonka Kim Keon Hee rozpoczęli w czwartek oficjalną wizytę w Polsce. W czwartek w obecności prezydentów podpisano trzy umowy o współpracy między Polską a Republiką Korei: dotyczącą ustanowienia ram współpracy w zakresie promocji handlu i inwestycji; o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz w sprawie współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy.

Jak mówił w piątek minister aktywów państwowych Jacek Sasin, rozmawiał z ministrem handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yangiem o postępach prac nad budową elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańskim partnerem Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP).

"Mówiliśmy też o kolejnych możliwych obszarach współpracy, również w ramach małych reaktorów jądrowych, szkolenia kadr, wymiany doświadczeń między uniwersytetami, bo chcemy mieć dostęp do koreańskiego know-how, nowoczesnych technologii. Chcemy też, żeby było tak chociażby w przemyśle obronnym, byśmy nie tylko kupowali broń od Korei, ale również chcielibyśmy uruchomić produkcję koreańskiej broni w Polsce. Na ten temat też rozmawiamy i jest duża przychylność z tamtej strony" - powiedział Sasin.

Podkreślił, że polska strona postuluje, by Korea Płd. szerzej otworzyła się na polskie produkty spożywcze. "Chcemy wejść na rynek koreański. Mamy swoje atuty. Dotychczas szło to bardzo powoli. Z jednej strony były deklaracje otwarcia rynku na polskie towary, z drugiej strony bardzo duże obostrzenia przepisów sanitarnych powodowały, że te procedury trwają bardzo długo. Wczoraj było to bardzo mocno postulowane przez prezydenta Andrzeja Dudę w rozmowach z prezydentem Korei. Mamy nadzieję, że będzie tutaj zrozumienie" - stwierdził szef MAP.

Dodał Sasin, że obok Stanów Zjednoczonych Korea Płd. jest najważniejszym, strategicznym partnerem Polski w takich obszarach, jak bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo militarne, również wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne. Przypomniał, że partnerem dla CPK jest lotnisko Incheon, główne lotnisko pod Seulem.

Jak poinformował, w czwartek "padły deklaracje chęci współpracy z CPK i polskimi firmami w budowie szybkich kolei w Polsce".

W piątek prezydenci Polski i Republiki Korei biorą udział w Polsko-Koreańskim Forum Gospodarczym w Warszawie.

W 2021 r. koreański koncern KHNP ogłosił, że zaproponuje dla polskiego programu energetyki jądrowej budowę sześciu reaktorów APR1400, przekaże też swoją wiedzę i doświadczenia. APR1400 spełnia podstawowe wymagania stawiane w polskim programie.

Jak wówczas podano, KHNP planuje zaproponować Polsce sześć reaktorów APR1400 o łącznej mocy 8,4 GW - poinformowała w środę firma.

Firma wyrażała przekonanie, że będzie w stanie dotrzymać harmonogramu budowy określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Zgodnie z PPEJ Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Koreański APR1400 spełnia te wymagania. W PEP2040 zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Jak podkerśliło KHNP, spółka może dostarczyć reaktor jądrowy w pełni zgodny z wymogami europejskimi. Koncern przypomniał, że w 2017 r. Organizacja ds. Wymagań Europejskich Przedsiębiorstw Energetycznych (European Utility Requirements - EUR) oficjalnie zatwierdziła APR1400, a w 2019 r. bezpieczeństwo APR1400 otrzymał certyfikat przyznany przez Amerykańską Komisję Regulacji Jądrowych (NRC).

SMR (Small Modular Reactors), czyli małe reaktory modułowe, to technologia, która najbardziej zaawansowana jest w Kanadzie i USA. Przyjmuje się, że pod nazwą SMR rozumie się reaktory jądrowe o mocy nie większej niż 300 MW. Moc tradycyjnych, "dużych" reaktorów mieści się zwykle w przedziale 600-1500 MW.

Natomiast Port Lotniczy Incheon (IIAC) z Korei Południowej jest doradcą strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego - planowanego węzła przesiadkowego między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl