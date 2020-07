Sasin: rząd będzie dbał o interes państwa przeciwdziałając oszustwom podatkowym

Rząd będzie dbał o interes polskiego państwa przeciwdziałając oszustwom podatkowym i zapewniając większe wpływy do budżetu, co pozwala na realizację programów społecznych – mówił w poniedziałek w Płocku (Mazowieckie) wicepremier Jacek Sasin.

W siedzibie PKN Orlen wicepremier, minister aktywów państwowych uczestniczył w uroczystości przekazania Krajowej Administracji Skarbowej zakupionych przez płocki koncern 32 samochodów wyposażonych w cyfrowe systemy łączności.

Jak ocenił Sasin, samochody te pozwolą "jeszcze bardziej skutecznie dbać o interes budżetu państwa i przeciwdziałać wszelkim próbom okradania Polski i naszych obywateli z należnych wpływów podatkowych".

"My, rząd Zjednoczonej Prawicy, PiS o ten interes polskiego państwa dbamy i dbać będziemy. I z tej drogi na pewno nie zejdziemy. I nie będziemy mówić Polakom, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Te pieniądze są w budżecie dzisiaj, a nie w kieszeniach przestępców podatkowych. I te pieniądze w budżecie będą dla całego naszego społeczeństwa po to, żeby realizować dobre programy, oczekiwane przez Polaków" - oświadczył Sasin.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że walka np. z szarą strefą w segmencie paliwowym przynosi korzyści budżetowi państwa, samej spółce, ale także jej klientom. "Stabilizujemy bardziej ceny na naszych stacjach. W przeciągu czterech lat te ceny są stabilne. One mają wahania, ropa ma wahania, ale te ceny nie odchodzą od 4 zł do 6 zł, jak to było poprzednio" - mówił szef płockiego koncernu.

Odnosząc się do okresu przed 2015 r. zaznaczył, że "w momencie, kiedy koncern nie zarabiał, miał problemy, musiał pracować zdecydowanie na większych marżach, co tak naprawdę odbijało się bardzo niekorzystnie na cenach w detalu na naszych stacjach". "Teraz nie ma tego problemu" - stwierdził Obajtek.