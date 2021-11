Sasin: spółki Skarbu Państwa wspierają naszych funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej (aktualizacja)

Spółki Skarbu Państwa wspierają naszych żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej, podejmują takie działania nie pierwszy raz, kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu - powiedział w środę w Zamościu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier Sasin odwiedził w środę Zamojskie Zakłady Zbożowe, uczestniczył w przekazaniu kilkunastu tysięcy wyrobów cukierniczych, które trafią do służb zaangażowanym w ochronę naszej granicy wschodniej.

"Spółki Skaby Państwa jak w każdej sytuacji, kiedy potrzebne jest wsparcie dla Polaków, czy instytucji państwa, również i tym razem tego wsparcia udzielają. To nie pierwszy raz, kiedy kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu spółki tego typu podejmują działania. Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa to również wówczas spółki były na pierwszej linii działań w walce o zdrowie i życie Polaków" - powiedział w Zamościu Sasin.

Podkreślił, że dzisiaj nasz kraj boryka się z jeszcze innym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa "poprzez niekontrolowany, ale jednocześnie reżyserowany poza naszymi granicami napływ migrantów". "Dzisiaj również spółki Skarbu Państwa są tymi, które wspierają naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w tych działaniach" - dodał Sasin.

Zaznaczył, że na apel ministerstwa aktywów państwowych szeroko odpowiedziały już spółki Skarbu Państwa, takie jak m.in. KGHM, PGNiG, Polska Grupa Energetyczna, PZU.

"Zaoferowały wsparcie, które będzie polegać na doposażeniu naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w te rzeczy, które zdecydują o tym, że komfort ich służby będzie znacznie wyższy (…) Dlatego będziemy kupować tego typu wyposażenie jak np. bielizna termoizolacyjna, kubki termiczne, ogrzewacze do rąk, latarki. Wszystko to, co zostało nam przekazane jako zapotrzebowanie i oczekiwanie ze strony naszych żołnierzy i funkcjonariuszy" - uzupełnił.

Wicepremier Sasin podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich poświęcenie i służbę. Dodał, że dzięki nim możemy powiedzieć, że Polska jest dziś bezpieczna.

"Żadne działania, które są podejmowane, aby nam to bezpieczeństwo odebrać, nie będą skuteczne. Polska jest krajem, który jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo, jest w stanie ochronić swoje granice. Myślę, że dzisiaj w przededniu Święta Niepodległości to jest ważne, żeby wszyscy obywatele mieli takie właśnie poczucie (…). Polskie wojsko, Straż Graniczna, funkcjonariusze polskiego państwa są na posterunku i chronią polskich obywateli" - zapewnił.

Wiceprezes Zamojskich Zakładów Zbożowych Piotr Błażewicz dodał, że kilkanaście tysięcy wyrobów cukierniczych, jak np. pączki, drożdżówki, produkowanych z ich mąki zostanie przekazanych funkcjonariuszom i żołnierzom na wschodniej granicy. "Akcja wymagała do zaangażowania olbrzymiej ilości piekarni, które bardzo chętnie się zaangażowały. Cieszą się, że mogą wziąć udział i wspomóc nasze służby" - powiedział Błażewicz.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku wzdłuż podlaskiego odcinka granicy z Białorusią ma powstać zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl