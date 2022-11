Sasin: w ciągu ostatnich trzech lat 6,6 mld zł popłynęło na Lubelszczyznę z programów rządowych

Tylko w ciągu ostatnich trzech lat 6,6 mld zł popłynęło na Lubelszczyznę z programów rządowych: Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Programu Inwestycji Strategicznych - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas podpisania umów na budowę dwóch odcinków drogi S17 między Zamościem a Hrebennem (woj. lubelskie).

Wicepremier uczestniczył w Tomaszowie Lubelskim w podpisaniu umów między GDDKiA, a firmami Budimex oraz Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret na budowę dwóch odcinków drogi S17 o łącznej długości ok. 36 km.

Umowa z Kolin dotyczy budowy 18,5 km odcinka S17 Zamość - Tomaszów Lubelski za 822,5 mln zł. Natomiast umowa z Budimexem obejmuje budowę 17,5 km odcinka S17 Tomaszów Lubelski - Hrebenne za 598,2 mln zł.

Wicepremier powiedział, że to już kolejne umowy dotyczące budowy dróg w woj. lubelskim, a strategiczna droga ekspresowa S17 domknie oś komunikacyjną między wschodem a zachodem.

"Rząd PiS dotrzymał słowa. Dotrzymujemy słowa, że będziemy całą Polskę traktować tak samo, że będziemy starali się, aby Polska rozwijała się w sposób równomierny, żeby dostęp do infrastruktury, również tej komunikacyjnej, był równy dla wszystkich mieszkańców naszego kraju" - stwierdził. Dodał, że od siedmiu lat PiS "aktywnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju". Zdaniem Sasina, ta polityka przynosi efekty.

"Jeszcze niespełna siedem lat temu, kiedy mogliśmy popatrzeć na mapę infrastruktury drogowej w Polsce to było widać wyraźnie, że ta wschodnia część naszego kraju jest pod tym względem, można powiedzieć, wybitnie upośledzona. Zdecydowana większość inwestycji w drogi ekspresowe, autostrady koncentrowała się raczej w Polsce zachodniej, centralnej. Tutaj tylko jakieś niewielkie odcinki powstawały. To się radykalnie zmieniło" - powiedział.

Wymieniając strategiczne inwestycje wskazał drogę ekspresową S19 Via Carpatia, którą nazwał "kręgosłupem komunikacyjnym" Polski Wschodniej i Europy Środkowej, a także drogi S12, S17, autostradę A2. Przyznał, że drogi ekspresowe są ważne dla wygody, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim są "kołem zamachowym" rozwoju.

Zdaniem wicepremiera, rząd prowadzi bardzo spójną politykę wspierania obszarów kraju, które były do tej pory mniej rozwinięte. "Ogromne pieniądze, które dzięki funduszom rządowym przyszły do tej części Polski odmieniają wschodnią Polskę, podciągają ją do poziomu średniego rozwoju naszego kraju i zbliżają do dobrze rozwiniętych regionów UE. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat 6,6 mld zł popłynęło na Lubelszczyznę z trzech tylko programów rządowych: Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizowanego w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych" - powiedział dodając, że to pieniądze, które nigdy w poprzednich latach w takim wymiarze nie trafiały do samorządów i innych podmiotów realizujących zadania rozwojowe na tym terenie.

Sam powiat tomaszowski - wskazał wicepremier - zaabsorbował 72 mln zł, a miasto Tomaszów Lubelski - ponad 30 mln zł.

Sasin poinformował, że programy rządowe pozwalają realizować inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, zdrowotnej, kulturalnej i sportowej. Jak dodał, ta polityka rządu będzie kontynuowana niezależnie od problemów związanych z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa, wzrostem cen energii i wojnie na Ukrainie. Pomimo trudności - wskazał - rząd realizuje duże programy dopłat do ogrzewania i nie zwalnia tempa w inwestycjach.

"Kontynuujemy naszą pracę nad komunikacyjną integracją tej części Polski z pozostałymi częściami naszego kraju i pracę nad walką z wykluczeniem komunikacyjnym, które przecież tak często na tych terenach występowało" - powiedział wicepremier.

Obecny podczas podpisania umów wiceminister infrastruktury Rafał Weber stwierdził, że bez dobrze zorganizowanej infrastruktury drogowej rozwój gospodarczy i turystyczny nie jest możliwy.

Przypomniał, że droga ekspresowa S19 Via Carpatia połączyła w ostatnich miesiącach Rzeszów z Lublinem. "Teraz koncentrujemy się na tym, aby dobudować pozostałe odcinki Via Carpatia. Idziemy z nią na północ od Lublina w kierunku autostrady A2, a później w kierunku Białegostoku" - powiedział.

Mówiąc o drodze ekspresowej S12 od Piask w kierunku Chełma i Dorohuska stwierdził, że to droga strategiczna z punktu widzenia połączenia Polski i Ukrainy. "Ta inwestycja pokazuje, że bez drogi szybkiego ruchu, bez udrożnienia naszego przejścia granicznego i dojazdu do przejścia granicznego ta współpraca polsko-ukraińska nie będzie mogła się rozwijać" - stwierdził.

Nawiązując do podpisanych w poniedziałek umów na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 z Lublina przez Zamość, Tomaszów Lubelski do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem zaznaczył, że gdy system dróg szybkiego ruchu zostanie uruchomiony i przejmie tranzyt pojazdów ciężarowych to Lubelszczyzna wejdzie do ekstraklasy transportowej. "Te inwestycje zaprocentują. Zarówno od strony komunikacyjnej, gospodarczej i turystycznej" - dodał.

Zdaniem dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosława Czecha, inwestycje realizowane w regionie świadczą o tym, że rząd ma pomysł na Polskę Wschodnią.

"Okres przygotowawczy takich zadań to niejednokrotnie ponad trzy lata. Dzisiaj wchodzimy w etap realizacji wszystkich zadań od Zamościa do Hrebennego" - powiedział Czech.

Przypomniał, że 14 października br. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe o długości 12,5 km. Jeszcze w tym roku - zapowiedział Czech - GDDKiA planuje podpisanie umów na budowę trzech kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17 od Piask do Zamościa. "Pozostałe dwa zadania podpiszemy na przełomie 2024/2025" - podał.

Jak poinformowała GDDKiA, między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim oraz między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi) z obiektami inżynierskimi, drogami lokalnymi oraz infrastruktura związaną z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i będzie przebiegać wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do drogi krajowej. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa będzie przebiegać w korytarzu obecnej drogi krajowej i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. Planowanych jest 19 obiektów inżynierskich, w tym m.in. cztery estakady, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt dużych i średnich.

Odcinek między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem będzie liczył 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej drogi krajowej. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 11 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, most, pięć wiaduktów oraz dwa przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne to fragment całego ciągu S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12 i S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 Via Carpatia.

