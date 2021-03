Sasin: w maju montaż linii do rozlewu szczepionek w Polfie Tarchomin

W maju ruszy montaż linii do rozlewu szczepionek w Polfie Tarchomin. Jesienią firma będzie gotowa, żeby przystąpić do rozlewania szczepionek - powiedział w poniedziałek w PR 3 Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin stwierdził, że Polska obecnie ma "jedną poważną firmę farmaceutyczną", którą jest spółka skarbu państwa Polfa Tarchomin, nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak mówił, firma ta "prowadzi obecnie aktywne działania, żeby przygotować linię do rozlewu szczepionek".

Według ministra w maju rozpocznie się montaż linii do ampułkowania szczepionek "i rzeczywiście jesienią Polfa Tarchomin będzie gotowa do tego, żeby do rozlewania szczepionek przystąpić". Jak podkreślił minister, istotna jest również kwestia pozyskania wkładu, czyli produktu, który mógłby być ampułkowany w Polfie. "Polfa Tarchomin nie przygotowuje się oczywiście do produkcji" - podkreślił polityk i dodał, że firma prowadzi obecnie rozmowy z dwoma koncernami farmaceutycznymi.

"Odwołam się też do tego, co mówił w ostatni weekend premier Mateusz Morawiecki, że doświadczenia, które mamy w tej chwili ze szczepieniami, z pozyskiwaniem szczepionek pokazują, jak niezwykle ważne jest odbudowanie polskiego przemysłu farmaceutycznego, jak ważne byłoby uruchomienie produkcji tej szczepionki w Polsce, żebyśmy mogli się uniezależnić od dostawców zagranicznych" - stwierdził szef MAP. Jego zdaniem "polski przemysł farmaceutyczny przez trzydzieści ostatnich lat był rozprzedawany, niszczony".

"Podejmujemy się dzisiaj wielkiego zadania odbudowy tego przemysłu i wspomnę w tym kontekście o decyzji premiera z ostatnich tygodni, aby powstała w Polsce fabryka osocza" - dodał Jacek Sasin. Jak przypomniał Polska jest jednym z największych producentów osocza, sama jednak nie produkuje leków opartych o osocze, musi je importować, wcześniej eksportując składnik służący do ich wyrobu.

Sasin stwierdził, że również fabryki pozostające poza kontrolą skarbu państwa powinny być wykorzystane celem "wsparcia likwidacji wykluczenia farmaceutycznego, z którym w Polsce mamy do czynienia". Polityk podkreślił jednak, że "jako skarb państwa będziemy się głównie skupiać na tym, aby odbudowywać tę domenę publiczną w oparciu przede wszystkim o Polfę Tarchomin, która jest bardzo dobrym zakładem". Jak dodał, dokładane do niej będą kolejne elementy pozwalające Polsce na produkcję dużo szerszego asortymentu leków.

Minister aktywów państwowych ocenił, że obecnie trudno mówić o budowie polskiego holdingu farmaceutycznego, jeśli skarb państwa realnie posiada jedną firmę farmaceutyczną. "Możemy mówić o pewnej determinacji i decyzji kierunkowej dotyczącej tego, żeby ten przemysł odbudować i żeby rzeczywiście spowodować, że w Polsce będzie możliwa produkcja szczepionek, nie tylko przeciwko COVID-19" - powiedział Sasin. "Nawet jeśli mówimy o procesie kilkuletnim dochodzenia do tego, żeby szczepionka mogła być produkowana w Polsce, to warto się tego zadania podjąć, bo w przyszłości spowoduje to, że nie będziemy mieli takich perturbacji jak obecnie" - ocenił szef MAP.

Sasin stwierdził, że kwestią analiz pozostaje to, czy Polfa Tarchomin byłaby w stanie podjąć się takiej produkcji. "Pewnie w takim stanie, w jakim jest dzisiaj nie, ale przecież możemy mówić o nowych inwestycjach w tę właśnie fabrykę, ale oczywiście możliwy jest również scenariusz budowy nowej fabryki. To kwestia analiz" - poinformował wicepremier.