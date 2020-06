Sasin: w piątek setna dostawa do gazoportu w Świnoujsciu

Setny tankowiec wpłynie w piątek do gazoportu w Świnoujściu - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślił, że mamy realną dywersyfikację dostaw gazu, przez co nasze bezpieczeństwo energetyczne jest dużo lepsze.

Wicepremier pytany w Programie III Polskiego Radia czy "na dniach" będzie setna dostawa skroplonego gazu do terminala w Świnoujściu, odpowiedział: "Z tego co wiem, to w piątek dokładnie, ta setna dostawa, setny tankowiec wpłynie". Zapowiedział z tej okazji "drobną uroczystość".

"Dzięki naszym konsekwentnym działaniom mamy dzisiaj konkretną i bardzo realną dywersyfikację dostaw gazu, a tym samym nasze bezpieczeństwo energetyczne jest dużo lepsze" - stwierdził. Dodał, że dzisiaj z Rosji do Polski "płynie nieco ponad 60 proc. gazu", podczas gdy cztery i pół roku temu było to ponad 90 proc.

Sasin przypomniał, że "ojcem chrzestnym inwestycji gazoportu w Świnoujściu" był śp. prezydent Lech Kaczyński.

"Mamy ambicję, żeby w perspektywie bardzo niewielu lat się całkowicie od gazu rosyjskiego uniezależnić" - powiedział.