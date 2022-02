Sasin: ważne by pieniądze z funduszu odbudowy trafiły do Polski

Ważne jest by fundusze z unijnego Funduszu Odbudowy trafiły do Polski - ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin po spotkaniu z wicekanclerzem Niemiec Robertem Habeckiem.

"Oczywiście, ważne jest żeby te pieniądze do Polski trafiły. Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską" - powiedział Sasin.

"Stoimy na stanowisku, że nie ma dzisiaj żadnego uzasadnienia aby wstrzymywać wypłatę Polsce tych środków i mam nadzieję że bardzo szybko ta opinia zostanie przez naszych partnerów europejskich przyjęta" - dodał.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

