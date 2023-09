Sasin: wspólnie z samorządem Podlaskiego, PPL mamy plany rozbudowy lotniska na Krywlanach

Mamy wspólnie z samorządem województwa podlaskiego, przedsiębiorstwem Polskie Porty Lotnicze plany rozbudowy infrastruktury lotniczej na tutejszym białostockim lotnisku na Krywlanach - powiedział w poniedziałek w Białymstoku minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na tarasie na dachu gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej zadeklarował też wsparcie rządu dla planów rozszerzenia działalności lotniska na białostockich Krywlanach.

Budowa pasa startowego to inicjatywa władz Białegostoku; oddano go do użytku kilka lat temu, ale - z powodu tzw. przeszkód lotniczych - nie może on być użytkowany w pełnej długości. Z lotniska korzystają m.in. wojsko i Straż Graniczna, również w ramach działań związanych z bezpieczeństwem na granicy z Białorusią.

"Mamy wspólnie z samorządem województwa podlaskiego, przedsiębiorstwem Polskie Porty Lotnicze plany rozbudowy infrastruktury lotniczej na tutejszym białostockim lotnisku. Oczywiście potrzebna jest tutaj współpraca z samorządem miasta Białegostoku" - mówił minister. Dodał, że chodzi nie tylko o możliwość ruchu pasażerskiego czy towarowego, ale też kwestię bezpieczeństwa państwa związana z granicą.

Odnosząc się do planów dotyczących lotniska, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki zapowiedział, że samorząd województwa i Polskie Porty Lotnicze SA w niedługim czasie podpiszą list intencyjny dotyczący Krywlan; chodzi o powołanie spółki celowej. W rozmowie z dziennikarzami zastrzegł, że do realizacji planów konieczna jest współpraca z miastem.

Minister Jacek Sasin, który jest liderem sejmowej listy PiS w Podlaskiem w październikowych wyborach parlamentarnych, wskazał też na inwestycje realizowane z rządowych programów, takich jak Program Budowy Dróg Lokalnych, Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Program Inwestycji Strategicznych; jak podał, z tych trzech programów do Podlaskiego trafiło ponad 4,5 mld zł.

Szef MAP podkreślał, że "inwestycje strategiczne odmieniają województwa podlaskiego i dają mu szanse na rozwój". Wymienił międzynarodowe drogi Via Carpatia i Via Baltica; przypomniał, że niedawno rząd podjął decyzję o budowie w standardzie "ekspresówki" odcinka drogi S8 z Białegostoku do Suwałk.

Na początku września Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą wieloletni Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Do programu wpisano budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki).

Minister w poniedziałek mówił też o rewitalizacji linii kolejowych. Trwa m.in. modernizacja odcinka 71 km Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy Rail Baltica. To część trasy Białystok-Warszawa, gdzie docelowo ma być możliwa jazda z prędkością do 200 km/h i znacznie zwiększy się przepustowość. Otworzone ma być połączenie kolejowe Łomża-Białystok.