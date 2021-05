Sasin zwolennikiem ugód PKO BP z frankowiczami; chce, by jak najszybciej wybrano nowego prezesa

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin jest zwolennikiem ugód PKO BP z frankowiczami. Poinformował, że chciałby, by do wyboru nowego prezesa banku doszło jak najszybciej.

"Jestem zwolennikiem procesu ugód. Chciałbym zdementować informację, że rzekomo jest jakiś spór w tej kwestii między MAP a prezesem Jagiełło. Co do tego, że ugody są dobrą drogą, nie mamy żadnych wątpliwości, chociaż sądzimy, że być może lepiej byłoby poczekać na rozstrzygnięcie tej kwestii przez Sąd Najwyższy. Zostawiam to do decyzji nowego prezesa PKO BP" - powiedział dziennikarzom Sasin.

Dodał, że chciałby, by do wyboru nowego prezesa PKO BP doszło jak najszybciej, by okres przejściowy był jak najkrótszy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl