Saudyjczycy chcieli zainwestować 5 mld dol. w upadający Credit Suisse. Zostali zablokowani

Szwajcarski regulator rynku kapitałowego - FINMA zablokował na początku marca ofertę saudyjskiego banku, który chciał zwiększyć udział kapitałowy w Credit Suisse i przeznaczyć na ten cel około 5 miliardów dolarów, wynika z informacji podanych przez szwajcarski dziennik Blick.

Po przeprowadzonej w czerwcu 2023 roku operacji przejęcia przez UBS aktywów Credit Suisse na światło dzienne wychodzą kolejne informacje. Pokazują one, że wbrew temu, co publiczne mówi radna federalna do spraw finansów Karin Keller-Sutter rząd szwajcarski miał pełną świadomość sytuacji, w jakiej znalazł się cały system bankowy.

Jak podaje szwajcarski dziennik Blick, Saudi National Bank, który dysponował 9,88 procent akcji w Credit Suisse, wystąpił w końcu lutego tego roku do regulatora rynku Swiss Financial March Supervisory Authority (FINMA) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie zaangażowania kapitałowego do 40 procent. Na ten cel Saudyjczycy chcieli przeznaczyć około 5 miliardów franków.

FINMA musi wyrazić zgodę na objęcie przez inwestora zagranicznego ponad 10 procent udziałów w szwajcarskiej instytucji finansowej

Miało się to odbyć w ramach nowej emisji przeznaczonej dla jednego akcjonariusza. O tym zamiarze zostało także poinformowane kierownictwo banku. Jednak po kilka dniach podjęta została decyzja negatywna. Wiele wskazuje na to, że w tym czasie już prowadzono przygotowania do operacji przejęcia całego banku przez UBS. Niestety nie wiedzieli o tym inni akcjonariusze banku.

Ostatecznie UBS zapłacił za 100 procent akcji Credit Suisse tylko 3,4 miliarda franków, a jeszcze dodatkowo uzyskał gwarancje dotyczące pokrycia części zobowiązań i dysponuje otwartą linią kredytową o wartości kilkudziesięciu miliardów franków na czas trwania operacji połączeniowej.

Władze Szwajcarii nie chciały dopuścić zagranicznych inwestorów do ratowania banku Credit Suisse

Wniosek nasuwa się prosty, władze szwajcarskie nie chciały dopuścić obcego kapitału, który mógłby przejąć Credit Suisse. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie przejęcie przez lokalnego rywala, co też dokonało się 19 marca. Zgodnie z zaproponowaną wyceną dotychczasowi akcjonariusze Credit Suisse za 22,48 akcji otrzymali jedną akcję UBS.

Oznacza to, że Saudi National Bank dysponuje obecnie zaledwie o,5 procent akcji UBS. Jak do tej pory nie ma żadnego oficjalnego komentarza wyjaśniającego, dlaczego odmówiono Saudyjczykom i nie skorzystano z zagranicznej oferty uratowania banku.

