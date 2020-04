Saxo Bank: koronawirus to nie wszystko, jest jeszcze demografia. Koniec hossy coraz bliżej

Koronawirus nie jest jedynie tymczasowym wstrząsem na rynku. COVID-19, wraz z drugim niedocenianym czynnikiem - demografią, przyspieszy koniec sekularnej (długotrwałej - red.) hossy – twierdzi w swojej prognozie Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku.

- Nie ma dość kupujących, którzy zrównoważyliby ostateczną sprzedaż. Coraz mniej liczne młodsze pokolenie po raz pierwszy w historii wykazuje mniejszy optymizm niż najstarsza część populacji. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na podejście do pieniędzy i zwrot w kierunku oszczędzania zamiast inwestowania, pomimo niskich stóp procentowych – przewiduje ekonomista.- Nawet gdyby milenialsi chcieli inwestować na giełdzie, nie są w stanie tego zrobić. Przeciętny konsument nie odrobił jeszcze w pełni strat poniesionych podczas ostatniej recesji, a nierówności rosną, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, co nie budzi optymizmu w odniesieniu do przyszłych wydatków. Identyczną sytuację możemy już obserwować na amerykańskim rynku nieruchomości. Boomerzy pozbywają się swoich olbrzymich wiejskich posiadłości, jednak milenialsów nie stać na ich kupno. Demografia zakłóci nie tylko sytuację na giełdzie, ale także w całym sektorze finansowym – dodaje.Jego zdaniem przechodzenie boomerów na emeryturę następuje w najgorszym momencie dla giełdy, kiedy pozostałe czynniki strukturalne negatywnie wpływają już na prognozy makroekonomiczne. Przykładowo luźna polityka pieniężna dramatycznie zwiększyła relację długu do PKB, znajdującą się obecnie na niemożliwym do utrzymania poziomie, i przekierowała kapitał przeznaczany wcześniej na inwestycje produkcyjne. Skala długu w systemie, w szczególności w sektorze prywatnym, obniża produktywność i ogólnie pogarsza stan gospodarki. Obecnie ten wzrost liczby ludności to brakujący element, który może definitywnie zakończyć hossę sekularną – podsumowuje Christopher Dembik.