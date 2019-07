Schetyna: programy socjalne są potrzebne - nic co dane, nie będzie odebrane

Autor: PAP/rs

12-07-2019 11:30

Programy socjalne, w tym 500 plus, są potrzebne - nic co dane, nie będzie odebrane - oświadczył w piątek lider PO Grzegorz Schetyna podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej. Mówił, że PiS "ma pieniądze" m.in. dlatego, że nie było podwyżek dla nauczycieli, policjantów czy pielęgniarek.

Schetyna stwierdził, że jednym z pytań, które słyszy od wyborców, jest "skąd obecna władza wzięła pieniądze?". "Ludzie się dziwią, mówią: +tak widzimy, że oni przede wszystkim biorą do własnej kieszeni pełnymi garściami, ale się dzielą, dają też ludziom. Ale przecież szastają na lewo i prawo, wydaje się, że to worek bez dna+. To ważne pytanie i wymaga odpowiedzi" - mówił lider PO.

Polityk przekonywał, że "te pieniądze (które ma PiS - red.) to podwyżki dla nauczycieli, które nie nastąpiły; to podwyżki, których nie dostały pielęgniarki, policja, cała sfera budżetowa". "To są wasze pieniądze, których nie dostaliście, a powinniście byli dostać" - podkreślił Schetyna.



Mówił także, że "to są podatki, które nie pozwalają rosnąć płacom, mimo że jest świetna koniunktura". "Zarobki powinny szybować wysoko w górę. Jeśli zastanawiasz się Polko, Polaku, skąd PiS bierze pieniądze, to spójrz na swój pasek z wypłatą. Te pieniądze powinny tam być, a ich tam nie ma" - powiedział.



Polityk ocenił, że na tę sytuację wpływają także "absolutnie chore ceny w sklepach", co prowadzi do tego, że - jak mówił - z programu "500 plus blisko połowę zjada drożyzna". "To już zrobiło się 300 plus, a ile zostanie do końca roku?" - pytał.



Schetyna mówił też, że "te pieniądze to niewybudowane żłobki i przedszkola, stojące budowy dróg i zatrzymane inwestycje". "Musimy znowu przyzwyczajać się do widoku chaszczy porastających rozgrzebane inwestycje. To są pieniądze, które nie trafiły do służby zdrowia, a więc pacjenci umierający na SOR-ach i w kolejkach do specjalistów. To brak pielęgniarek, salowych, to wyjeżdżający za granicę lekarze" - powiedział.



Lider PO podkreślił, że chce "wyraźnie powiedzieć, że programy socjalne, w tym 500 plus, są potrzebne". "Powtórzę po raz kolejny - nic co dane, nie będzie odebrane" - oświadczył.