Schreiber: dla uzyskania pomocy przy jednoosobowej działalności gospodarczej nadal min. 15 proc. strat

W poprawkach wnoszonych pod obrady Senatu nie zmieni się 15 proc. próg strat w przychodach, przy którym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS - poinformował minister Łukasz Schreiber (PiS).

Senat zajmuje się w środę m.in. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Schreiber - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów zaprezentował poprawki, które PiS zaproponuje w Senacie. Był pytany m.in. o kryterium spadku przychodów miesiąc do miesiąca, żeby nie płacić składek na ZUS.

"To zostaje z jasnej przyczyny - jeśli ktoś nie miał 15 proc. spadku, to znaczy, że sytuacja nie pogorszyła mu się" - mówił na konferencji w Sejmie. "To nie musi być spadek w lutym czy marcu, może być to w kwietniu czy maju, wtedy przysługuje mu zwolnienie" - podkreślił.

Według senatora Marka Pęka (PiS), w Senacie zostaną uwzględnione poprawki legislatorów, którzy wygładzają każdą z ustaw.

"Te propozycje, które składamy są policzone, są odpowiedzialne, są z jednej strony na miarę potrzeb, na miarę też wydolności finansów publicznych" - zaznaczył Pęk. Apelował o realizm i niezgłaszanie populistycznych poprawek przez opozycję.