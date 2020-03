Schreiber: od czwartku zaczynamy prace nad kolejnymi rozwiązaniami; będziemy starali się szybko reagować

Już tak naprawdę od dzisiaj zaczynamy prace nad kolejnymi rozwiązaniami; będziemy starali się szybko i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację - zadeklarował w czwartek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber w kontekście rozwiązań antykryzysowych.

Schreiber w nocy ze środy na czwartek poinformował, że projekt tzw. "tarczy antykryzysowej" został ukończony, a ostatni projekt z pakietu jest sfinalizowany. W czwartek mają odbyć się konsultacje w sprawie projektu z opozycją, a w piątek ma on trafić pod obrady Sejmu.

"Chciałbym zapowiedzieć, że to nie jest koniec naszych prac nad tą sytuacją kryzysu czy prac z wiązanych z gospodarką" - powiedział Schreiber w czwartek w Polskim Radiu szef KSRM.

"Już tak naprawdę od dzisiaj zaczynamy też prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Będziemy starali się szybko i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc polskim firmom, natomiast zwracamy się z taką ogromną prośbą o zrozumienie - nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich strat, to jest niemożliwe" - dodał Schreiber.

Tzw. "tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Konkretne rozwiązania z "tarczy antykryzysowej" zaprezentował premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami swojego rządu w środę. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

"Tarcza" to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu resortu rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.