Schreiber pytany o problemy ciepłowni: będą decyzje ws. rozwiązania tego problemu, informacja na ten temat w tym tygodniu

Będą podjęte decyzje ws. rozwiązania tego problemu rekompensatami czy dopłatami; myślę, że jeszcze w tym tygodniu premier i ministrowie przekażą opinii publicznej informacje na ten temat - powiedział przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber, pytany o problemy ciepłowni.

Money.pl pisało we wtorek, że choć do zimy zostało trochę czasu, to niektóre ciepłownie już mają problemy. "Przedsiębiorstwa ciepłownicze już wcześniej znajdowały się pod kreską, ale obecne wysokie ceny węgla i gazu mogą je dobić. A to nie są pojedyncze przypadki. W takiej sytuacji znajduje się wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot to bardzo zła wiadomość" - podał portal.

Przypomniał, że prezes URE zatwierdził niedawno rekordowo wysokie stawki za ogrzewanie, które wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Wiadomo już, że wzrost opłat za ciepło odczują w czynszach mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Money.pl podkreśla, że mieszkańcy już sygnalizują takie podwyżki, tymczasem sytuacja przedsiębiorstw ciepłowniczych również jest bardzo zła. Skarżą się zarówno na brak dostępu do opału, jak i fakt, że nie mają pieniędzy na jego zakup.

O te informacje był pytany we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów; dopytywano go, czy rząd dostrzega zagadnienie i czy te podmioty mogą liczyć na jakąś pomoc.

"Dostrzegamy problem, rozmawialiśmy także na ten temat dzisiaj na Radzie Ministrów. Premier to zapowiedział, jutro jest kolejne spotkanie, zresztą takie cykliczne, które się odbywają w kancelarii premiera z udziałem odpowiednich ministrów: ministra klimatu, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, ministra infrastruktury. Będą decyzje podjęte w sprawie rozwiązania tego problemu jakimiś rekompensatami czy dopłatami. Będą informacje jeszcze myślę w tym tygodniu, które premier i ministrowie przekażą opinii publicznej" - odpowiedział Schreiber.

