Sejm: Bez poprawek w II czytaniu projektu noweli ws. rynku mocy

Żadnych poprawek nie zgłosiły w środę kluby parlamentarne czasie II czytania w Sejmie projektu zmiany ustawy o rynku mocy. Odpowiadając na pytania przedstawiciel rządu przyznał, że opłata mocowa dla gospodarstw domowych będzie rosnąć.

Ponieważ nie zgłoszono poprawek, projekt trafi bezpośrednio pod głosowanie całego Sejmu jeszcze na tym posiedzeniu.

Odpowiadając na pytania posłów wiceminister klimatu Piotr Dziadzio przyznał, że opłata mocowa, służąca finansowaniu rynku mocy, dla gospodarstw domowych wzrośnie. Obecnie płacą one od niecałych 2 do prawie 10,5 zł netto miesięcznie. Dziadzio stwierdził, że najbliższy wzrost tej opłaty będzie rzędu 50 groszy miesięcznie.

Wiceminister podkreślił jednocześnie, że dla przedsiębiorstw energochłonnych - dzięki regulacjom projektu - opłata mocowa spadnie, co poprawi konkurencyjność tych firm.

Projekt w ramach specjalnych rozwiązań dla odbiorców energochłonnych zakłada, że będą oni mogli zapłacić mniej, jeżeli ich profil zużycia jest odpowiednio płaski, czyli różnice między poborem w godzinach szczytu i poza nimi są odpowiednio małe.

Projekt nowelizacji ma dostosować polskie regulacje do Rozporządzenia PE i Rady UE 2019/943. Zakłada, że po 1 lipca 2025 r. jednostki wytwórcze o emisji powyżej 550 kg CO2 na MWh nie będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci rynku mocy. Jednak - jak przewiduje Rozporządzenie - kontrakty mocowe zawarte przed końcem 2019 r. będą dalej obowiązywać.

Pojawi się też możliwość zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550 kg CO2 na MWh, na jednostkę w technologii spełniającej ten limit. Ma to być wsparciem dla budowy nowych, niskoemisyjnych źródeł.

W trakcie dyskusji opozycja określała ten zapis jako Lex Ostrołęka, czyli dedykowany specjalnie dla nowej elektrowni Ostrołęka C. Forsowany początkowo przez rząd PiS blok węglowy ostatecznie zostanie zbudowany jako gazowy. Nowa jednostka nie powstanie jednak na tyle szybko, by wypełnić kontrakt mocowy, zawarty dla Ostrołęki C.

