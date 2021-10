Sejm: część opozycji zapowiada poparcie projektu noweli ustawy o systemie instytucji rozwoju

Posłowie Lewicy i Koalicji Polskiej zapowiedzieli w czwartek w Sejmie, że poprą rządowy projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju. KO przekonywała, że mamy do czynienia z dublowaniem zadań, a PiS, że ustawa pozwoli uniknąć wątpliwości związanych z kwestiami rachunkowymi.

W czwartek Sejm debatował nad rządowym projektem noweli ustawy o systemie instytucji rozwoju, który doprecyzowuje przepisy dot. ksiąg rachunkowych prowadzonych przez PFR.

Jak relacjonował Krzysztof Tchórzewski (PiS), dotychczasowa ustawa o systemie instytucji rozwoju wskazuje tylko na prowadzenie przez PFR wyodrębnionej ewidencji dla zadań związanych z realizacją każdego programu "bez określenia zasad tego wyodrębnienia".

"Procedowana ustawa wyraźnie wskazuje na konieczność wyodrębnienia w ramach ksiąg PFR-u operacji związanych z danym funduszem nadzorowanym i niezaliczanym do kapitałów własnych" - mówił Tchórzewski. Przypomniał, że w ramach pierwszego czytania projektu w komisji zgłoszono wyłącznie poprawki legislacyjne - "merytorycznie projekt nie zmienił się".

Wojciech Zubowski (PiS) zgodził się z koniecznością wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli na "uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o tematy związane z kwestiami rachunkowymi". Dodał, że jest to zabieg doprecyzowujący, mający wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne. "W imieniu klub PiS proszę o przyjęcie projektu do dalszych prac" - wskazał.

"Mnożycie fundusze, nikt nie wie jakie jest rzeczywiste zadłużenie państwa" - przekonywał Janusz Cichoń (KO). Według niego rosną wątpliwości co do sposobu finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do PFR. "Mamy do czynienia z dublowaniem zadań, które były realizowanie wcześniej w BGK. Pytanie, czy ta ustawa jest w ogóle potrzebna" - powiedział. Zastanawiał się, czy fundusz PFR oparty na obligacjach własnych może nie być zaliczony do kapitałów własnych.

Wiesław Buż, przedstawiając opinię do projektu w imieniu klubu Lewicy stwierdził, że rządowy projekt rozszerzył znacznie uprawnienia PFR. Według niego należałoby wprowadzić dodatkową kontrolę zleconych przez rząd programów. Stwierdził jednocześnie, że "proponowana zmiana jest w pełni zasadna i należy ją przyjąć".

Również Mieczysław Kasprzak (Koalicja Polska) zapowiedział, że jego klub poprze procedowany projekt. "Nie wnosi on żadnych zasadniczych zmian" - mówił. Dodał jednocześnie, że środki, którymi państwo polskie dysponuje w dużej mierze są poza budżetem państwa. "W PFR są ogromne środki pochodzące z różnych źródeł, które nie zawsze są wydawane, jak byśmy oczekiwali" - stwierdził.

Robert Winnicki (Konfederacja) przekonywał, że projekt jest przykładem tego, w jaki sposób "rząd ukrywa dług publiczny państwa polskiego". "Mamy rosnącą szarą strefę, która jest de facto realizowaniem rozmaitych polityk przez rządzących" - mówił.

Natomiast Mirosław Suchoń (Polska 2050) zwrócił uwagę, że procedowane przepisy odnoszą się do praktyki już stosowanej w PFR, więc zgodnej z przepisami. "Rząd nie przedstawił przekonujących wyjaśnień z czego ta zmiana wynika - w jakim celu zmiana procedowana" - wskazywał.

Posłowie opozycji zwracali też uwagę, że każda organizacja pozarządowa, która otrzymuje pieniądze od państwa musi prowadzić osobną księgowość na subkontach; według nich ustawa "rozmywa działalność finansową PFR - budżet 100 mld zł pochodzących z obligacji" oraz że "PFR dysponuje gigantycznymi środkami poza budżetem".

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak odpowiadając na uwagi posłów podkreślił, że w celu zapewnienia przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez PFR zasadne jest potwierdzenie projektem wymogów wyodrębnienia specjalnego funduszu dla każdego programu rządowego. "Ten projekt ma za zadanie doprecyzować te kwestie, które są połączone z ustawą o rachunkowości. Tu nie ma mowy o tworzeniu żadnego nowego funduszu" - mówił.

Przypomniał, że do października br. PFR przeznaczył ponad 80 mld zł na ratowanie firm i miejsc pracy. "Skorzystało z tego 350 tys. polskich firm, ponad 3 mln pracowników, którzy zostali objęci pomocą państwa w związku z COVID-19" - wskazał.

