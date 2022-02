Sejm: Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej (aktualizacja)

Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej - poinformowano w środę na stronie internetowej Sejmu.

"W dniu 9.02.2022 r. Pani Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej" - napisano.

Masłowska, w oświadczeniu złożonym do sekretariatu marszałka Sejmu napisała, że wycofuje swoją kandydaturę na członka Rady Polityki Pieniężnej z przyczyn osobistych.

We wtorek 1 lutego Komisja Finansów Publicznych w głosowaniu zdecydowała o poparciu posłanki Gabrieli Masłowskiej na członkinię Rady Polityki Pieniężnej. Posłanka została zgłoszona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

To druga kandydatka na członka Rady Polityki Pieniężnej, która zrezygnowała z kandydowania do RPP. Wcześniej, 25 stycznia tego roku swoją kandydaturę wycofała Elżbieta Ostrowska. Kilka dni wcześniej uzyskała rekomendację sejmowej komisji finansów.

Gabriela Masłowska była posłanką na Sejm IV, V, VI, VII ,VIII a obecnie jest - IX - kadencji Sejmu. Nieprzerwanie od 2022 roku pracuje w Komisji Finansów Publicznych, w VIII i IX kadencji jest zastępcą przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Głosowanie w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej zostało zaplanowane na środowe popołudnie.

Rezygnacja Masłowskiej oznacza, że posłom do przegłosowania pozostało dwóch kandydatów do RPP. To Wiesław Janczyk, który został zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i Jakub Borowski zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl