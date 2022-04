Sejm: Kluby za dalszymi pracami nad projektem dot. zwolnienia z VAT dla sił zbrojnych państw UE

Większość klubów i kół w Sejmie zapowiedziała w środę poparcie projektu zwalniającego z VAT import towarów przez siły zbrojne państw UE. Projekt zostanie skierowany do dalszych prac w komisji - o tym, do której, posłowie zdecydują w bloku głosowań zaplanowanym na czwartek.

Rządowy projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Zakłada zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

W rozporządzeniu ministra finansów mają być wskazane przypadki i tryb zwrotu VAT dla sił zbrojnych innych państw członkowskich.

Jak tłumaczył w środę w czasie pierwszego czytania projektu w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń, unijna dyrektywa zrównuje sytuację wojsk państw członkowskich UE, które działają w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa, z wojskami NATO. "Te same preferencje będą dotyczyły zarówno wojsk w ramach NATO, jak i wojsk państw UE. To jest dokładne odwzorowanie zwolnień, które dziś odnoszą się do wojsk NATO" - powiedział.

Dodał, że dyrektywa ma zostać wdrożona do naszego porządku prawnego do 30 czerwca tego roku.

Większość klubów i kół zapowiedziała poparcie projektu, jednocześnie wskazując, że jest zbyt późno rozpatrywany. Krystyna Skowrońska (KO) zauważyła, że dyrektywa została uchwalona w grudniu 2019 r., tymczasem jest wdrażana "na ostatni moment".

Krytyczna wobec projektu była Konfederacja: Michał Urbaniak argumentował, że zwolnienie z VAT uszczupli wpływy do budżetu, a Grzegorz Braun stwierdził, że rząd "kuchennymi drzwiami wyprowadza suwerenność". "Miejcie uczciwość skierowania tego projektu do komisji obrony narodowej" - zaapelował.

Odnosząc się do uwag posłów Soboń podkreślił, że trudno jest oszacować koszty zwolnienia z VAT, bo obecnie nie ma żadnych wojsk innych państw unijnych, które by działały w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa w Polsce. Dodał, że takie same zasady obowiązywałyby dla polskich wojsk, które prowadziłyby działania w innych państwach UE.

Projekt zostanie skierowany do dalszych prac w komisji. Po sprzeciwie Grzegorza Brauna, by projekt rozpatrywała komisja finansów publicznych, posłowie mają zdecydować w głosowaniu, która komisja będzie kontynuować prace nad regulacją.

W ocenie skutków regulacji projektu oszacowano - na podstawie wyliczeń UE, że zwolnienie z VAT może oznaczać o ok. 12,4 mln zł mniejsze wpływy do budżetu państwa w skali roku.

