Sejm: Kluby za dalszymi pracami nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się w czwartek za dalszymi pracami nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. O tym, która z komisji zajmie się projektem, posłowie zdecydują w bloku głosowań.

Projekt noweli został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak wynika z uzasadnienia, propozycja MS zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa.

Projekt zakłada stworzenie w ramach sądów powszechnych odrębnych jednostek, które będą rozpatrywać sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewne kategorie spraw o ochronę dóbr osobistych.

Jak wskazali autorzy projektu, chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Zgodnie z propozycją sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą wyznaczone sądy: dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe. Obecnie uprawnione są do tego wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju. W wyznaczonych sądach orzekać mają sędziowie wyspecjalizowani w tematyce własności intelektualnej.

Projekt noweli zakłada też, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników. Zdaniem resortu przyczyni się to do zwiększenia szybkości i sprawności tych postępowań.

Prezentując projekt noweli wiceminister sprawiedliwości Rafał Romanowski podkreślił, że jest on odpowiedzią na liczne, formułowane od lat postulaty różnych podmiotów, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zwrócił uwagę, że rosnąca z roku na rok liczba spraw z zakresu własności intelektualnej, ich znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, a także skomplikowanie pod względem prawnym wymagają, aby ich rozpatrywanie zostało powierzone wyspecjalizowanym jednostkom.

Katarzyna Piekarska (KO) przedstawiając stanowisko swojego klubu zauważyła, że 4 specjalistyczne sądy okręgowe i 2 apelacyjne, których utworzenie jest proponowane w projekcie, mogą być niewystarczające i ograniczać prawo dostępu do sądów. Zwróciła też uwagę, że dla spraw własności intelektualnej powinna zostać obniżona granica kwoty wartości sporu dopuszczająca wniesienie skargi kasacyjnej.

W imieniu klubu KO Piekarska zarekomendowała, by nad projektem dalej pracować w komisji.

Krzysztof Śmiszek (Lewica) również wyraził wątpliwość, czy wyspecjalizowanych sądów nie będzie za mało. "Północ Polski nie jest do końca obstawiona tymi sądami. Postulujemy rozszerzenie ich liczby, utworzenie ich np. we Wrocławiu i Krakowie" - powiedział.

Odniósł się też do proponowanego wprowadzenia przymusu adwokackiego, który - jego zdaniem - z jednej strony sprofesjonalizuje postępowanie przed sądem, ale z drugiej - zwiększy koszty postępowania. Stwierdził, że klub Lewicy popiera projekt, ale wnosi o skierowanie go do dwóch komisji: sprawiedliwości i praw człowieka oraz kultury i środków przekazu.

Dobromir Sośnierz (Konfederacja) oświadczył, że jego klub będzie głosował przeciwko projektowi ustawy, choć nie wszyscy członkowie klubu z tych samych powodów. Podkreślił, że jego zdaniem prawo autorskie to dżungla przepisów, bardzo arbitralnych i uznaniowych. "Nie będę popierał niczego, co wzmacnia tę patologię, za jaką uważam obecny system praw autorskich" - stwierdził.

Marek Ast (PiS) i Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz15) przekazali swoje oświadczenia na piśmie.

Odnosząc się do stanowisk klubów, w tym do wątpliwości dotyczących ograniczenia dostępu do sądów, wiceminister Romanowski podkreślił, że proponowana liczba sądów może ulec zwiększeniu. Zadeklarował, że otwartą kwestią jest też kwota wartości sporu dopuszczająca wniesienie skargi kasacyjnej.

W poniedziałek wpłynęła do Sejmu autopoprawka do projektu. Resort sprawiedliwości zaproponował w niej zmiany w kompetencjach ministra sprawiedliwości w zakresie tworzenia wydziałów egzekucyjnych w sądach. Zgodnie z ustawą, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. minister będzie zobowiązany do utworzenia w sądach rejonowych wydziałów egzekucyjnych. Z kolei autopoprawka zmierza do zniesienia tego obowiązku i poprzestanie na upoważnieniu ministra do utworzenia wydziałów egzekucyjnych.