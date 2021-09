Sejm: KO i Lewica chcą rozszerzenia grupy uprawnionych do górniczych osłon - projekt ponownie w komisji

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy chcą rozszerzenia grona uprawnionych do górniczych osłon socjalnych o grupę około tysiąca osób zatrudnionych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK), którzy – jak się obawiają - mogą stracić pracę. MAP zapewnia, że załoga SRK ma zagwarantowane zatrudnienie.

W środę wieczorem Sejm rozpatrzył projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, kierując go ponownie do Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Nowela wydłuża do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do spółki restrukturyzacyjnej oraz ich likwidacji ze środków budżetowych do roku 2027. Daje też prawo do osłon socjalnych - urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych - dla ponad 3,7 tys. górników, którzy trafią do SRK wraz z majątkiem kopalń.

We wtorek Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zarekomendowała przyjęcie projektu. Podczas środowej debaty w Sejmie w imieniu klubu PiS za uchwaleniem nowelizacji w proponowanej formie opowiedziała się pos. Ewa Malik. Poprawki zgłosiła natomiast Koalicja Obywatelska. Jedna z nich dotyczy objęcia osłonami także grupy pracowników SRK - głównie kobiet zatrudnionych w administracji, np. w likwidowanej kopalni Makoszowy - które boją się o pracę, gdy zakończy się likwidacja tego zakładu. Rozszerzenie prawa do osłon o tę grupę kosztowałoby dodatkowo ok. 120 mln zł.

"Nie można pomijać grupy około tysiąca osób, głównie pracownic SRK, które nie skorzystały z poprzedniej tury osłon i nie skorzystają z obecnej, a niebawem mogą stracić pracę" - argumentował w debacie poseł Lewicy Maciej Konieczny, popierając rozszerzenie grupy osób uprawnionych do osłon. "Każdy, kto dzisiaj pracuje w SRK, ma zagwarantowaną pracę" - zapewniał w odpowiedzi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Wiceszef MAP tłumaczył, że zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z 2010 roku, z osłon mogą skorzystać tylko pracownicy kopalń przeznaczonych do likwidacji - na podstawie nowelizowanej obecnie ustawy będzie to ponad 3,7 tys. osób, które przejdą do spółki restrukturyzacyjnej z majątkiem kopalń Pokój i Jastrzębie III. Natomiast należąca już do SRK zabrzańska kopalnia Makoszowy jest aktualnie w trakcie likwidacji; jak zapewniał Soboń, obecnie zatrudnione tam osoby nie muszą obawiać się o pracę.

Poprawka rozszerzająca grupę uprawnionych do osłon o pracowników SRK (głównie kobiety zatrudnione w administracji) we wtorek została odrzucona przez sejmową komisję ds. energii. W środę poseł KO Krzysztof Gadowski złożył ją ponownie. W związku z poprawkami, w czwartek komisja ponownie zajmie się projektem nowelizacji ustawy, a w piątek prawdopodobnie powróci on na obrady plenarne Izby.

Wiceminister Soboń poinformował, że po wtorkowej dyskusji w komisji sejmowej na temat obaw o pracę grupy pracowników SRK, umówione zostało spotkanie z przedstawicielami tego środowiska, zaś w czwartek w obradach komisji weźmie udział prezes spółki restrukturyzacyjnej.

Wiceszef MAP apelował o przyjęcie projektu nowelizacji. "Niezależnie od różnic, ta kwestia nie powinna być przedmiotem sporu politycznego, bo rozwiązujemy tu istotny problem społeczny, a robimy to w sposób, który jest sprawdzony i najlepszy dla samych zainteresowanych" - argumentował Soboń.

Pytany, dlaczego osłony nie przysługują również pracownikom prywatnych kopalń, które również czeka transformacja (np. kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach), wiceminister przypomniał, że do SRK trafiają wyłącznie kopalnie przeznaczone do likwidacji. "Obecnie nie ma żadnej prywatnej kopalni w likwidacji, która byłaby zgłoszona do SRK" - powiedział.

Według Sobonia, Prawo i Sprawiedliwość jest "głosem realizmu w polityce energetycznej państwa", wyważającym rozmaite skrajne opinie dotyczące bądź konieczności przyspieszenia transformacji energetycznej, bądź propozycje jej zaniechania.

"Jako PiS mówimy: róbmy transformację, ale rozłóżmy ją w czasie, zapewnijmy zgodę społeczną, bezpieczeństwo energetyczne, zapewnijmy miejsca pracy i wykorzystujmy środki europejskie" - mówił wiceszef MAP, przypominając o zawartej w maju br. z górniczymi związkami umowie społecznej w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa i Górnego Śląska.

Soboń poinformował, że w resorcie rozwoju trwają obecnie prace nad ustawą o Funduszu Transformacji Śląska - pierwszy projekt tego rozwiązania przygotowały - w myśl ustaleń umowy społecznej - górnicze związki; na tej postawie resort pracuje teraz nad swoją propozycją, którą niebawem ma przedstawić stronie społecznej.

W środowej debacie dotyczącej nowelizacji ustawy górniczej pos. Krzysztof Gadowski z KO zapewnił, że - mimo wielu krytycznych uwag i zgłoszonych poprawek - jego formacja rozumie kierunek zaproponowanych przez rząd działań i będzie go wspierać. Maciej Konieczny z Lewicy ocenił, że "nawet najbardziej szczodre odprawy nie zastąpią nowych miejsc pracy; transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa, a żadna grupa nie może być pominięta" - mówił.

Pos. Zbigniew Ziejewski w imieniu Koalicji Polskiej poparł projekt nowelizacji. Poseł Konfederacji Robert Winnicki ocenił, iż działania rządu wobec górnictwa "to nie transformacja, tylko likwidacja; nie restrukturyzacja, tylko kapitulacja". Wezwał do wypowiedzenia unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i stanięcia "do walki o polskie tempo transformacji energetycznej". Pos. Paulina Hennig-Kloska z ruchu Polska 2050 wezwała do przygotowania systemowych rozwiązań, deklarując jednocześnie poparcie także dla doraźnych działań, jak obecna nowelizacja ustawy górniczej.

Projekt nowelizacji zakłada, że do SRK będą mogły trafiać kopalnie (lub ich wydzielony majątek), których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września br. do 31 grudnia 2023 r. Ponadto projekt umożliwia do końca 2027 r. dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez spółkę restrukturyzacyjną. Natomiast pracownicy, przeniesieni do SRK wraz z majątkiem, będą korzystać (jak dotąd) z osłon socjalnych - urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

Warunki osłon dla odchodzących z pracy górników będą takie, jakie wynegocjowano w podpisanej w końcu maja br. umowie społecznej, dotyczącej zasad i tempa transformacji górnictwa. Oznacza to podniesienie wysokości świadczenia na tzw. urlopie górniczym z 75 do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia górnika oraz podniesienie wielkości jednorazowej odprawy pieniężnej do 120 tys. zł "na rękę". Z urlopów i odpraw ma skorzystać łącznie ponad 3,7 tys. pracowników ruchów Pokój i Jastrzębie III.

