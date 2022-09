Sejm: Komisja finansów odrzuciła poprawki opozycji do projektu nowelizacji ustawy o CIT

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła w czwartek poprawki opozycji do projektu nowelizacji ustawy o CIT, który ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022.

W czwartek Komisja Finansów Publicznych zajmowała się poprawkami, jakie zostały zgłoszone podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma m.in. zawiesić na dwa lata przepisy o podatku minimalnym, wydłużyć tarczę antyinflacyjną do końca roku 2022 oraz utrzymać stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę.

Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała poprawki PiS, których celem było m.in. uporządkowanie terminów wchodzenia poszczególnych przepisów w życie czy też doprecyzowanie zapisów dotyczących roku stosowania przepisów (chodzi o zamianę roku podatkowego na rok podatkowy).

Odrzucone zostały poprawki opozycji, która chciała m.in. doprowadzić do obniżenia stawek VAT do 7 i 22 proc. w roku 2023, czy obniżenia progu rentowności, przy którym zaczyna się stosowanie podatku minimalnego - z 2 proc. zapisanych w projekcie do 1 proc. Opozycja proponowała także wykreślenie obowiązku informowania przez sprzedawców paliw czy energii o tym, że stosowane są obniżki podatków wskutek działania tarczy antyinflacyjnej.

Głosowanie nowelizacji na posiedzeniu plenarnym Sejmu zostało zaplanowane na czwartek.

W projekcie zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

W założeniu rządu zmiany mają także udoskonalić przepisy dotyczące opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

W projekcie zostały zawarte także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa).

Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się również m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie regulacji o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

W projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

