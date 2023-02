Sejm: Komisja finansów poparła poprawkę o niższych cenach gazu dla piekarni

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła we wtorek poprawkę, która pozwoli piekarniom i cukierniom na skorzystanie z obniżonej stawki za gaz do 200,17 zł za MWh.

"Waga sprawy, którą chcielibyśmy uregulować w tej poprawce, myślę że zasługuje na wyjątkowe potraktowanie. Każdy z państwa może we własnym zakresie sobie odpowiedzieć, czy chcemy jak najpilniej wprowadzić regulacje, które po pierwsze utrzymają funkcjonowanie wielu piekarni, a po drugie wpłyną też na podwyżki cen pieczywa" - powiedział podczas posiedzenia komisji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przyznał, że projekt zmian należałoby procedować w osobnym dokumencie, ale gdyby tak się stało, to proces legislacyjny byłby wydłużony i pomoc trafiłaby do przedsiębiorców nie od 1 kwietnia, tylko w przypadku projektu poselskiego mógłby to być 1 maja. Gdyby był to projekt rządowy, wskazał minister, to pomoc mogłaby trafić do piekarzy 1 czerwca lub później.

Buda poinformował, że limit wydatków na pomoc dla piekarzy w 2023 rok określony został na 300 mln zł, zaś w roku 2024 na 50 mln zł.

