Sejm: Komisja finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2020 rok i zarekomendowała udzielenie absolutorium Radzie Ministrów w tym zakresie.

Komisja finansów publicznych pozytywnie opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli "Analizą wykonania w 2020 r. budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej". Zarekomendowała przyjęcie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania budżetu za 2020 r.

Jak powiedziała poseł Izabela Leszczyna (KO) zgłaszając wniosek o odrzucenie sprawozdania i uchwały o udzielenie absolutorium rządowi, spod kontroli parlamentu zostało wyłączone wiele operacji finansowanych ze środków publicznych. "Zostały one przeprowadzone poza rachunkami deficytu - rozchodu państwa i to dotyczy kwoty prawie 200 mld zł" - stwierdziła.

Dodała, że chodzi o 166 mld zł z funduszy antycovidowych BGK i PFR oraz 18 mld zł z finansowanie z obligacji skarbu państwa - "czyli prawie ok. połowy budżetu" - zaznaczyła.

"Ten groźny proceder dla finansów publicznych i państwa prawa staje się recydywą, bo w BGK powstaje kontynuacja i fundusz Polski Ład, który będzie znowu poza kontrolą parlamentu" - powiedziała.

Do podnoszonych przez Leszczynę zarzutów, przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie odnieśli się. Wniosek KO został przez komisję odrzucony.

W maju rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020.

Jak informował resort finansów, dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019 r., dochody wzrosły nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Pierwotnie ustawa budżetowa z 14 lutego 2020 r. zakładała zrównoważony budżet państwa. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.

"Mieliśmy zbilansowany budżet, ale sytuacja związana z COVID-19 wymusiła błyskawiczną reakcję na negatywne efekty społeczno-gospodarcze wywołane koronawirusem. Uruchomiliśmy ogromne środki na ratowanie życia, miejsc pracy czy ochronę przedsiębiorców. Dlatego konieczna była nowelizacja budżetu" - mówił w kwietniu minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Dodał, że nowelizując budżet w odpowiedzi na pandemię, rząd postawił też na wydatki stymulujące gospodarkę.

Dochody budżetu państwa w 2020 r. w kwocie ok. 420 mld zł były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020.

Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6 proc. To efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Deficyt w wysokości blisko 85 mld zł był niższy o 22,3 proc. od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej.

