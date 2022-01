Sejm: Komisja finansów przeciw poprawkom Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT

Sejmowa komisja finansów negatywnie oceniła w środę poprawki Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT do zera na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa. Poprawki rozszerzają m.in. katalog towarów, które miałyby być opodatkowane niższymi stawkami.

Sejm 13 stycznia tego roku uchwalił nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował siedem poprawek do ustawy. Poprawki rozszerzają katalog towarów z obniżonym do 8 proc. VAT o węgiel i koks, oleje napędowe używane do celów opałowych, oleje opałowe, pozostałe paliwa opałowe oraz gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Senat chciał też skreślenie obowiązku zamieszczania przez sprzedawców towarów z obniżonym ustawą VAT-em czytelnej informacji przy kasie, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obowiązuje obniżona stawka VAT.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie opozycji wskazywali m.in. na to, że przepisy w wersji przyjętej przez Sejm dyskryminują osoby, które nie mają przyłączy do sieci gazowej. Kamil Rybikowski z Biura Rzecznika MŚP zaapelował o poparcie poprawki wykreślającej nakaz informacyjny nałożony na przedsiębiorców, argumentując, że narusza on zasadę proporcjonalności i adekwatności zawartą w przepisach Prawa przedsiębiorców.

Ostatecznie komisja oceniła negatywnie wszystkie poprawki Senatu.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl