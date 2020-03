Sejm: Komisja finansów przeciw większości senackich poprawek do specustawy z tarczy antykryzysowej (aktualizacja)

Sejmowa komisja finansów publicznych negatywnie zaopiniowała we wtorek większość z 81 senackich poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa, w tym wykreślenie zmian dot. kodeksu wyborczego, czy Rady Dialogu Społecznego.

Sejmowa komisja finansów publicznych zajmowała się we wtorek senackimi poprawkami do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Izba wyższa zgłosiła je we wtorek nad ranem.

Większość z senackich wniosków uzyskała negatywną opinię komisji - podobne było też stanowisko rządu. Wśród nich znalazły się poprawki zmierzające do usunięcia przyjętej w Sejmie zmiany Kodeksu wyborczego, umożliwiającej głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.

Komisja nie zgodziła się też, by wykreślić wprowadzone przez Sejm zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

Poparcia komisji finansów nie uzyskała też poprawka Senatu, która mówi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatki, podatki czy opłaty od firm.

Podobnie zaopiniowano poprawkę zmierzającą do utworzenia Funduszu Płynności, którego celem ma być wsparcie utrzymania płynności firm dotkniętych skutkami epidemii oraz poszkodowanych wskutek wprowadzanych ograniczeń, a także poprawkę o utworzeniu funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, przekazanych w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative w wysokości 20 mld zł.

Komisja wyraziła też negatywną opinię o poprawce, która przewiduje, że dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zostaliby objęci rodzice dzieci do lat 12, które z powodu koronawirusa nie mogłyby uczęszczać do przedszkola czy szkoły. Dotyczyłoby to też niepełnosprawnych dzieci do 18. roku życia.

Negatywną opinię wyrażono też o poprawce zakładającej zwiększenie udziału państwa w wypłatach wynagrodzeń pracownikom w firmach, które zanotowały straty w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z nią Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rekompensowałby 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą cześć, czyli 25 proc. miałby płacić pracodawca.

Podobnie oceniono poprawkę, która pozwala radom gmin w 2020 roku obniżyć w drodze uchwały stawki podatku od nieruchomości tzn. gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także poprawkę, która mówi, że zarząd lub rada nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pozytywną opinię uzyskało natomiast trzydzieści poprawek, które miały poparcie rządu i były głosowane w jednym bloku. W zasadniczej części doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne oraz korygują uchybienia i luki. Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę, która wykreśla zdublowaną regulację.

Wśród poprawek popartych przez komisję znalazł się przepis, który przewiduje zwolnienie z reżimu Prawa zamówień publicznych zamówień udzielanych przez regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w ustawie o samorządzie województwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zamówień udzielanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Komisja poparła również rozwiązanie wydłużające ważność upływających po 7 marca br. orzeczeń lekarskich lub psychologicznych. Zgodnie z tą poprawką byłyby one ważne jeszcze przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Uznanie komisji uzyskała też poprawka mówiąca, że osoby, które mają złożyć oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą to zrobić w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Komisja we wtorek rozpatrzyła także - i pozytywnie zaopiniowała - poprawkę zgłoszoną przez Senat do nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. Doprecyzowuje ona jej przepisy.

Ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa jest jedną z trzech tworzących tzw. tarczy antykryzysowej. Celem tarczy jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii na polską gospodarkę. Według Ministerstwa Rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące. Przewiduje także wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo. Pozwalać będzie też pracodawcom uelastycznić czas pracy w swoich zakładach. Nowe przepisy zakładają też przedłużenie kredytów obrotowych dla firm, czy brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

Poprawkami Senatu Sejm ma zająć się w głosowaniu na wtorkowym posiedzeniu plenarnym, którego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 16.00.