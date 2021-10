Sejm: Komisja finansów przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu ustawy o podatku akcyzowym

Sejmowa komisja finansów publicznych nie poparła w piątek poselskiego wniosku o odrzucenie projektu ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń. Była też przeciw wnioskowi opozycji, by pieniądze z podwyżki akcyzy przekazać na ochronę zdrowia.

W czwartek w Sejmie odbyło się sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podczas którego złożono m.in. wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wcześniej, w czwartek, sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za opóźnieniem do 1 stycznia 2023 r. terminu wprowadzenia obowiązkowej ewidencji elektronicznej wyrobów akcyzowych.

Celem projektu jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Poza tym w uzasadnieniu napisano, że projekt zakłada wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia, a stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W projekcie została zapisana także tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl