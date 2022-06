Sejm: Komisja Finansów Publicznych omówiła m.in. wykonanie dochodów budżetu państwa w 2021 r.

Komisja Finansów Publicznych w czwartek omawiała sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2021 r., m.in. części dotyczącej wykonania dochodów.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza, wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło 453,3 mld zł, co oznacza wynik lepszy od 2,1 proc. od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej. "Warunki gromadzenia dochodów budżetu były lepsze niż w 2020 r., kiedy otoczenie gospodarcze było zdeterminowane przez Covid. Po okresie recesji, w 2021 r. zanotowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 5,9 proc., zaobserwowano także znaczące przyspieszenie tempa wzrostu w ujęciu nominalnym" - mówił wiceminister Skuza.

Przypomniał, że w 2021 r. dochody z VAT wyniosły ponad 215 mld zł, z akcyzy - ponad 75 mld zł, z PIT przeszło 73 mld zł a z CIT - ponad 52 mld zł.

Sebastian Skuza przedstawił także sprawozdanie z wykonania wydatków na obsługę długu publicznego w 2021 r. Na ten cel wydano w 2021 r. 25,9 mld zł, z czego 19,8 mld zł poszło na obsługę długu krajowego a ponad 6,1 mld zł na obsługę długu zagranicznego. "Wydatki były o przeszło 3 mld zł niższe niż rok wcześniej, udział wydatków na obsługę długu publicznego spadł w wydatkach budżetu z niemal 6 proc. w r. 2020 do 5 proc. i z 1,3 proc. PKB do 1 proc. PKB" - powiedział Skuza.

Dodał, że dochody budżetu z obsługi długu zostały zrealizowane w kwocie 1,46 mld zł - przy zaplanowanych dochodach na poziomie 1,68 mld zł, z czego największą część stanowiły dochody zagraniczne w kwocie 977 mln zł. Z informacji przedstawionej przez wiceministra finansów wynika, że potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. były ujemne i wyniosły 7,97 mld zł wobec zaplanowanych dodatnich potrzeb pożyczkowych na poziomie 32,4 mld zł. Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 164,5 mld zł w stosunku do 205 mld zł, jakie planowano.

"Na koniec roku państwowy dług publiczny wyniósł 1 148 mld zł. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło 1 410 mld zł. Oznacza to spadek relacji zadłużenia sektora do PKB z 57,1 proc. do 53,8 proc. Zadłużenie pozostaje poniżej progu 60 proc. PKB, relacja jest istotnie niższa niż średnia dla Unii Europejskiej, która wynosi 88,1 proc. PKB, i dla strefy euro, gdzie jest to 95,6 proc. PKB" - podkreślił Skuza.

