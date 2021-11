Sejm: Komisja Finansów Publicznych za zmianami w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2022 r.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła część poprawek do projektu ustawy okołobudżetowej na 2022 r. Opowiedziała się m.in. za zwiększeniem subwencji na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach.

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała poprawki, jakie zostały zgłoszone podczas drugiego czytania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. W jego trakcie zgłoszono propozycje 13 poprawek, z czego komisja opowiedziała się za odrzuceniem pięciu zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej.

KFP zaakceptowała poprawki zgłoszone przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Poparła m.in. zmianę, która umożliwia ministrowi finansów w 2022 r. przekazanie skarbowych papierów wartościowych na uruchomienie wydziałów lekarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inną zmianą zaakceptowaną przez komisję jest zwiększenie o 180 mln zł subwencji z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Część poprawek miała charakter doprecyzowujący zapisy projektu.

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na rok 2022. Projekt m.in. ustala odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 o jeden rok. Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. W projekcie proponuje się też ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

