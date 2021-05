Sejm: Komisja finansów rozpatrzy projekt wdrażający pakiet VAT e-commerce

Komisja finansów rozpatrzy projekt wdrażający unijny pakiet VAT e-commerce - zdecydowano w środę po pierwszym czytaniu nowelizacji ustawy o VAT, która ma uszczelnić system sprzedaży internetowej towarów przez firmy spoza UE, gównie z Dalekiego Wschodu.

Wiceminister Jan Sarnowski powiedział przedstawiając rządowy projekt, że zmiany mają na celu implementację dwóch dyrektyw unijnych, czyli pakietu e-commerce, którego celem jest uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego. "To jest projekt, który ma zatamować napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do krajów Unii Europejskiej" - wyjaśnił.

Według niego polskie i unijne firmy nie są w stanie konkurować z firmami z Dalekiego Wschodu, które sprzedają takie same towary, ale tańsze o VAT, czyli często o jedną czwartą ceny. Zmiany, dodał, nie tylko uszczelnią system, ale też ułatwią działanie uczciwym firmom. Sarnowski poinformował, że ich efektem będzie zwiększenie wpływów budżetowych z VAT w tym roku o prawie 0,5 mld zł, a w kolejnych latach 1,2 mld zł rocznie.

Andrzej Kosztowniak z PiS zadeklarował, że jego klub będzie głosował za przyjęciem zmian. Poseł zauważył, że obecnie efektywność poboru VAT w przypadku międzynarodowego handlu internetowego jest nieefektywna, co wynika z faktu, iż w znacznej mierze taka sprzedaż jest prowadzona przez liczną grupę firm, która nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w UE.

Posłowie KO zwracali m.in. uwagę, że termin wejścia w życie zmian, czyli w lipcu br., będzie możliwy tylko wówczas, gdy projekt będzie szybko procedowany, bowiem resort finansów przedstawił go późno - w kwietniu br. Zauważyli, że Unia nie wymaga od Polski "dopinania parasola wielkiego brata" nad Polakami, tymczasem - ich zdaniem - art. 109b projektu wprowadza kolejny element inwigilacji.

"Po co wam dostęp do zestawień naszych transakcji z okresu 10 lat, kto i w jakim celu będzie z tych informacji korzystał? Jaki jest katalog podmiotów, które będą miały prawo do przetwarzania tych danych?" - pytał Michał Gramatyka zaznaczając, że jego klub nie kwestionuje konieczności zmian, jako takich. Krystyna Skowrońska zadeklarowała, że KO poprze projekt, jeśli zostaną przyjęte poprawki przygotowane przez KO.

Także Dariusz Wieczorek z Lewicy pytał, dlaczego prace nad projektem zaczęły się tak późno. "To wszystko można było zrobić wcześniej" - ocenił. Dodał, że przy okazji omawianych zmian konieczna jest dyskusja o polskim systemie VAT. Zauważył, że w 2010 r. stawka została podwyższona przejściowo do 23 proc., a ten okres przejściowy trwa już 11 lat.

Czesław Siekierski (KP) przyznał, że praktyce zmiany wprowadzane projektem są korzystne dla krajowych sprzedawców. Zaznaczył, że nie tylko dostosują one przepisy do wymogów i procedur UE, ale także będą miały istotny wpływ na wielkość uzyskiwanych dochodów z VAT.

Jakub Kulesza z Konfederacji zwrócił uwagę, że sytuacja związana z uszczelnieniem VAT nie jest jednowymiarowa, a druga strona medalu to polscy konsumenci, którzy robią zakupy przez internet, masowo korzystając z opcji kupowania bez VAT i cła oraz bez marży dla polskiego dystrybutora. Jego zdaniem dla tych konsumentów, którzy robią zakupy na chińskich portalach, ceny będą wyższe. "Dlatego należy się zastanowić, czy podatki to dobre rozwiązanie, czy musimy mieć tak wysoki VAT (...). Da się go obniżyć do 15 proc." - powiedział.

Także Mirosław Suchoń z koła Polska 2050 powiedział, że konsekwencją zmian ma być z jednej strony wzrost dochodów podatkowych w UE i Polsce, co jest dobrą wiadomością, ale z drugiej wzrost cen niektórych towarów zamawianych przez konsumentów drogą elektroniczną. Suchoń przyznał, że ważne jest stworzenie jednakowych warunków działania dla firm, tymczasem te spoza UE korzystają z luk w prawie. Według posła błędem jest jednak zaproponowanie nadmiernych obowiązków dokumentowania transakcji. "Nie ma potrzeby dodatkowo komplikować życia naszym przedsiębiorcom a wręcz przeciwnie, trzeba je ułatwiać" - dodał.

Odpowiadając na pytania posłów dotyczące obowiązków związanych z zestawieniami transakcji, wiceminister Sarnowski powiedział, że wprowadzane regulacje wynikają w całości z przepisów unijnych i będą działać tak samo, jak w innych krajach UE. Propozycja pojawiła się na wniosek Niemiec, a Polska nie oponowała przeciwko wdrożeniu "parasola informacyjnego".

"Informacje dotyczące transakcji będą przechowywane przez przedsiębiorców i będą udostępniane na wniosek administracjom podatkowym z Polski lub innych państw UE (...). Co jest bardzo ważne, nie będzie tam informacji dotyczących poszczególnych konsumentów" - zapewnił. Wyjaśnił, że będą tam natomiast informacje o sprzedawcach i wolumenie transakcji.

Jak tłumaczyło CIR po przyjęciu projektu przez rząd celem nowych rozwiązań jest uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Według autorów projektu, nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

