Sejm: Komisja finansów za projektem nowelizacji Prawa Bankowego

Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Prawa bankowego i innych ustaw wraz z poprawkami. Projekt, którego celem jest zwiększenie odporności sektora finansowego, trafi teraz do drugiego czytania, w trakcie którego mają być złożone dalsze poprawki.

Projekt nowelizacji wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa rynku finansowego.

Po zmianie prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej. Wskazane zostaną zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi. Jak tłumaczył podczas pierwszego czytania projektu wiceminister finansów Piotr Patkowski, te spółki mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych, a aktualnie nie są objęte nadzorem finansowym.

Jak mówił, zgodnie z projektem mniejsze banki o prostszym modelu biznesowym będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji niż duże. Wpłynie to na zmniejszenie ich kosztów operacyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła odwołać członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji. Uelastyczniony będzie też mechanizm nakładania bufora ryzyka systemowego.

Posłowie KO dopytywali, czy regulacje wychodzą naprzeciw obecnej sytuacji banków, które funkcjonują w dobie niskich stóp procentowych i coraz częstszego rozstrzygania przez sądy spraw na korzyść frankowiczów. Pytali też, czy banki spełniają nowe wymogi kapitałowe i czy przewidywane są jakieś zmiany dotyczące przymusowej restrukturyzacji.

Patkowski podkreślił, że przepisy są reakcją na poprzedni kryzys finansowy. Wskazał, że obecny pandemiczny kryzys nie wynika z kłopotów rynku finansowego, a sektor bankowy jest teraz najmniej poszkodowany i nie jest zagrożony. "Mówimy raczej o nadpłynności sektora bankowego" - zauważył. Wyjaśnił też, że proponowane regulacje nie dotyczą ani przymusowej restrukturyzacji, ani kredytów frankowych. Ocenił, że banki miały wiele lat na rozwiązanie problemu kredytów frankowych i ugody z klientami. "KNF przedstawił propozycje rozwiązań. Zobaczymy, jak się potoczą rozmowy banków z klientami i jaki będzie wyrok Sądu Najwyższego" - powiedział Patkowski.

Paulina Hennig-Kloska (KO) stwierdziła, że nadpłynność sektora bankowego to efekt zgromadzenia przez firmy na rachunkach bankowych części pieniędzy z pomocy rządowej wypłacanej podczas pierwszej fali koronawirusa. Jej zdaniem, to oznacza, że wiosenna pomoc była nietrafiona, podczas gdy teraz brakuje środków na pomoc dla firm, które tego naprawdę potrzebują. Pytała, czy resort ma dane, ile pieniędzy faktycznie zostało przez firmy wydane, a ile leży na kontach.

Patkowski nie zgodził się z zarzutami, że wiosenna pomoc rządowa była nietrafiona. Wskazał, że wówczas chodziło przede wszystkim o szybkość udzielania wsparcia. "W czasie kryzysu żadna pomoc nie jest zbędna. Widzimy spadek popytu na kredyty obrotowe, ale to wynika z tego, że pomoc pozwoliła firmom stworzyć bufory finansowe. To nie martwi, to była najlepsza droga możliwa do wyboru. Teraz możemy te tarcze kierować bardziej precyzyjnie. Pewne defekty staramy się usuwać" - zaznaczył.

Komisja finansów wprowadziła do projektu szereg zmian uściślających, doprecyzowujących i ujednolicających zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Przychylono się też do poprawek zgłoszonych przez Zdzisława Sipierę (PiS). Jedna z nich przewiduje dodanie do projektu artykułu umożliwiającego krajowym emitentom papierów wartościowych dopuszczonym do obrotu na rynku regulowanym sporządzenie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych za 2020 r. Złożenie kolejnych poprawek zapowiedziano w trakcie drugiego czytania.

Za wnioskiem o przyjęcie projektu wraz z poprawkami zagłosowało 33 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

Zgodnie z projektem banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość.

Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy. Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

Większość regulacji zacznie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.