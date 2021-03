Sejm: Komisja finansów za przyjęciem poprawek Senatu do noweli ustawy o narodowym spisie powszechnym

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w poniedziałek za przyjęciem poprawek Senatu do noweli ustawy o narodowym spisie powszechnym. Przewidują one m.in. utrzymanie dotychczasowych zasad przyznawania dodatków i nagród dla rachmistrzów spisowych.

Komisja finansów podzieliła stanowisko Senatu i pozytywnie zaopiniowała wszystkie cztery poprawki Senatu.

W pierwszej poprawce Izba Wyższa zdecydowała, że aktualnie obowiązujące zasady przyznawania dodatków i nagród dla rachmistrzów spisowych są optymalne, zaś zaproponowana w ustawie zmiana nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Poprawka zmierza do utrzymania tych zasad.

Druga poprawka wskazuje okres, którego ma dotyczyć nowy harmonogram rozpowszechniania audycji popularyzujących spis powszechny. Zgodnie z nią będzie to okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia spisu powszechnego.

Trzecia poprawka, jak wyjaśniono, "zapewni natomiast ciągłość rozpowszechniania przez nadawców publicznych, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny, w okresie pomiędzy zasadniczym terminem wejścia w życie nowelizacji, a dniem 1 maja 2021 r.".

W uzasadnieniu ostatniej poprawki Senat wskazał na wątpliwości związane z terminem wejścia w życie zmian 1 kwietnia 2021 r. Poprawka Izby Wyższej przewiduje jak najszybsze wejście w życie nowych przepisów, ale z poszanowaniem konstytucyjnych zasad regulujących procedurę legislacyjną. W poprawce zaproponowano, że ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu modyfikującego regulację upoważniającą do wydania rozporządzenia określającego zasady rozpowszechniania audycji popularyzujących znaczenie spisu powszechnego, który ma wejść w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące, by trwał sześć miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano - do 30 czerwca 2021 r.

Oprócz wydłużenia czasu trwania spisu nowela zakłada też ujednolicenie stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę przeprowadzania przez nich wywiadu z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym. Zgodnie z projektem, jako wynagrodzenie rachmistrza spisowego ustala się iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 r. Tegoroczny ma rozpocząć się 1 kwietnia i być przeprowadzony metodą "samospisu internetowego", czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. Dane od osób, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem aplikacji, będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Spis ma dostarczyć GUS danych m.in. o: liczbie ludności na terenie Polski, strukturze demograficznej, sytuacji społecznej i ekonomicznej gospodarstw domowych oraz warunkach mieszkaniowych. Spis jest obowiązkowy - podlegają mu wszystkie osoby przebywające na terytorium kraju, także te, które nie mają stałego miejsca zamieszkania.

