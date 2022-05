Sejm: Komisja finansów za wydłużeniem działania pierwszej tarczy antyinflacyjnej o dwa miesiące

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych we wtorek opowiedziała się za poprawką wydłużającą działanie pierwszej tarczy anty inflacyjnej, w tym obniżki akcyzy na energię, o dwa miesiące. Poprawka dotyczyła procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o VAT.

We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który dotyczy zwolnienia z VAT importu towarów przez siły zbrojne państw UE. W trakcie prac do projektu zostały zgłoszone trzy poprawki.

Najważniejsza dotyczyła wpisania do projektu propozycji wydłużenia czasowej obniżki akcyzy na energię elektryczną oraz zwolnienia z tego podatku energii elektrycznej, wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe. Do tego jeszcze dochodzi wydłużenie okresu zwolnienia z podatku detalicznego sprzedaży detalicznej. Te wszystkie rozwiązania mają obowiązywać do końca lipca 2022 r., podczas gdy obecnie wygasają z końcem maja tego roku. Poza tym wprowadzona ma zostać obniżka akcyzy na lekki olej opałowy.

"Ta poprawka jest bardzo ważna, bo przedłuża już istniejącą pierwszą tarczę antyinflacyjną. Wprowadzane będzie obniżenie dla paliw, ale także obniżona stawka do poziomu unijnego także na olej opałowy, o co występowali przedsiębiorcy. Dlaczego na dwa miesiące? Bo druga tarcza antyinflacyjna działa do końca lipca, wyrównujemy ten termin, abyśmy mogli na bieżąco reagować i monitorować rynek, aby tarcze były spójne" - powiedziała dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów Maria Rutka.

Poprawka została zaakceptowana przez Komisję Finansów Publicznych, podobnie jak inna, dotycząca wydłużenia okresu obowiązywania procedury uproszczonej w przypadku eksportu na Ukrainę technologii o znaczeniu strategicznym. Jak wyjaśniono w trakcie posiedzenia komisji, obecnie okres obowiązywania tej procedury został ograniczony do 17 maja, tymczasem poprawka wydłuża ten okres do końca 2022 r.

Następna poprawka dotyczy wydłużenia o 36 miesięcy działania przepisów, na mocy których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może kontrolować inwestycje w polskie firmy, dokonywane za pośrednictwem podmiotów z krajów OECD przez podmioty z innych państw. To wydłużenie również wynika z sytuacji międzynarodowej, wynikłej po napaści Rosji na Ukrainę.

Komisja przyjęła także poprawki o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.

Rządowy projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Zakłada zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

W rozporządzeniu ministra finansów mają być wskazane przypadki i tryb zwrotu VAT dla sił zbrojnych innych państw członkowskich. W projekcie nowelizacji zapisano także, że przemieszczenie towarów, które mają być wykorzystane przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Będzie to dotyczyło przypadku, gdy towary te zostały przemieszczone (wykorzystane) do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli towary te nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT.

