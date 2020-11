Sejm: Komisja Finansów zaopiniowała poprawki do ustawy okołobudżetowej

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała m.in. podniesienie kwoty na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury o 20 mln zł oraz przedłużenie o rok możliwości nabywania przez skarb państwa udziałów w spółkach ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Według autorów projektu ustawy regulacje przedmiotowego projektu ustawy mają charakter komplementarny wobec projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zostało przeprowadzone pod przewodnictwem posła Henryka Kowalczyka.

Komisja negatywnie zaopiniowała cztery poprawki, zgłoszone przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, polegające na wykreśleniu z treści ustawy pierwszych czterech punktów, dotyczących głównie rozwiązań w dziedzinie oświaty.

Pozytywnie zostały zaopiniowane poprawki zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące podniesienie pułapu wynagrodzeń dla państwowych instytucji kultury, z 35 mln zł do 55 mln oraz przekazanie skarbowych papierów wartościowych do PFR w wysokości do 6 mld 600 mln zł.

Pozytywnie rozpatrzono również poprawkę umożliwiające w 2021 r. zakup akcji i udziałów w firmach ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Posłem sprawozdawcą Komisji będzie Henryk Kowalczyk.