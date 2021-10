Sejm: Komisja infrastruktury pozytywnie o części budżetu na 2022 r. dot. transportu

Sejmowa komisja infrastruktury pozytywnie zaopiniowała części budżetu na 2022 rok. Jedną z nich była część poświęcona transportowi, której łączny budżet to ponad 57 mld zł.

Sejmowa komisja infrastruktury na wtorkowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała kilka części ustawy budżetowej na 2022 rok. Dotyczyły one m.in. części "budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo"; "łączność" oraz "transport".

Referujący cześć budżetową "transport" wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że łączna wartość budżetu w tej części wynosi ponad 57 mld 253 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu do 2021 roku. Dodał, że w części "infrastruktura drogowa" budżet na 2022 rok wynosi ponad 22 mld 781 mln zł (wzrost o 11 proc.); w części "infrastruktura kolejowa" - ponad 24 mld 600 mln zł (wzrost o 14 proc.).

Opinia komisji infrastruktury zostanie przekazana sejmowej komisji finansów publicznych.

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2022 r. odbyło się w Sejmie 14 października. Projekt zakłada, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Zgodnie z harmonogramem prac komisji sejmowych do 4 listopada projekt budżetu mają rozpatrywać właściwe komisje. Do 5 listopada mają one przekazać swoje opinie do komisji finansów publicznych. Harmonogram zakłada, że 14 grudnia ma się odbyć drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a trzecie czytanie, czyli głosowanie zaplanowano na 17 grudnia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl