Sejm: Komisja infrastruktury pozytywnie o projekcie ustawy dot. CPK

Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała we wtorek rządowy projekt noweli ustawy ws. przeniesienia zadań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego z kompetencji ministra właściwego ds. transportu do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Posłowie sejmowej komisji infrastruktury zajmowali się we wtorek pierwszym czytaniem rządowego projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Posłowie pozytywnie zaopiniowali projekt noweli. Wcześniej komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, ze względu na potrzebę optymalizacji procesów planowania i zarządzania CPK, w szczególności w zakresie szeroko pojętego rozwoju regionu, "proponuje się przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego".

"Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu projektowanej ustawy będzie niezbędne dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej - transport i rozwój regionalny"- napisano.

Jak tłumaczył obecny na posiedzeniu komisji wiceminister funduszy i polityki regionalnej, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała "powód zmiany w organizacji rządu jest postęp na osi czasu programu inwestycyjnego CPK".

Przypomniał, że na 1300 km nowych linii kolejowych toczą się zaawansowane prace przygotowawcze.

"Kwestią tygodni, niewielkiej liczby miesięcy jest złożenie wniosku o decyzję środowiskową, zaawansowane prace dotyczące finansowania" - wyjaśnił pełnomocnik.

Projekt noweli przewiduje przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK, kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra właściwego do spraw transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL), powoływania i odwoływania prezesa PPL, wiceprezesów PPL oraz członków rady nadzorczej PPL, dokonywania kontroli i oceny działalności PPL, zgody na tworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami, zatwierdzania projektów planów działalności PPL, a także corocznego sprawozdania z działalności PPL oraz sprawozdania finansowego, nadania statutu PPL oraz dokonywania zmian tego statutu.

"Należy jednak zauważyć, że dotychczas (...) minister właściwy do spraw transportu wykonywał te kompetencje przy pomocy Pełnomocnika. Podkreślenia więc wymaga, że de facto w przedmiotowym zakresie zostanie zachowane status quo, bowiem - jak wskazano wyżej - kompetencje ministra właściwego do spraw transportu w zakresie nadzoru nad PPL były wykonywane zgodnie z aktualnym stanem prawnym przez Pełnomocnika. Sprawowanie przez Pełnomocnika nadzoru nad PPL ma na celu skupienie kompetencji i zadań dotyczących strategicznego planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową, a także zapewnienie koordynacji procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej" - napisano.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

