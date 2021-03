Sejm: Komisja nie poparła poprawek do projektu noweli ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi

Sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zaopiniowała w środę wszystkie cztery poprawki zgłoszone do projektu noweli ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi. Projektowana ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi do 30 kwietnia 2026 r.

Na środowym posiedzeniu komisji rozpatrywane były poprawki zgłoszone przez posłów podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Żadna z poprawek nie zyskała poparcia komisji, wcześniej zostały one negatywnie zaopiniowane przez stronę rządową reprezentowaną przez wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego.

Dwie poprawki do projektu zgłosiła Koalicja Obywatelska. Jedna dotyczy przesunięcia wstrzymania sprzedaży było o 2 lata, a nie jak proponuje projekt o 5 lat, druga - by obligatoryjnie składane było sprawozdanie z oceny działalności tej ustawy.

Poprawka Koalicji Obywatelskiej proponuje, by projektowane przepisy nie dotyczyły sprzedaży działek do 5 hektarów (obecnie do 2 ha). Ma to zdjąć dużą część pracy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który musi taką transakcję zaakceptować, z ponad 12 tys. spraw, ponad 90 proc. dotyczy małych działek.

Natomiast poprawka zgłoszona przez koło Polska 2050 proponuje usunięcie "już zużytego" artykułu w ustawie regulującej stosunki państwo-kościół z 1989 r. Chodzi o przepis nieodpłatnego przekazywania gruntów kościołowi na ziemiach odzyskanych.

Zdaniem Biura Legislacyjnego poprawka ta wychodzi poza zakres procedowanej ustawy. Z opinią zgodziła się strona rządowa, która negatywnie oceniła poprawkę. Nie poparła jej także komisja rolnictwa.

Projekt trafi teraz pod głosowanie Sejmu.

Obecnie podstawową formą gospodarowania państwową ziemią jest dzierżawa. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się jeszcze ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest oddanych w dzierżawę.

