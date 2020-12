Sejm: Komisja oceniła pozytywnie kilkanaście poprawek do projektu budżetu na 2021 r.

Kilkanaście poprawek, z prawie 280 zgłoszonych podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2021 r., uzyskało w środę pozytywną ocenę sejmowej komisji finansów publicznych. Poparła ona np. wniosek o zwiększenie o 26 mln zł kwoty na odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione i łowne.

Komisja finansów opiniowała w środę przez prawie sześć godzin poprawki posłów zgłoszone we wtorek podczas drugiego czytania projektu budżetu na przyszły rok. Poparcie wyraziła tylko dla poprawek przygotowanych przez PiS.

Komisja pozytywnie oceniła m.in. poprawkę zmniejszającą o 738 tys. zł wydatki Kancelarii Senatu oraz o 7 mln zł wydatki na oświatę i wychowanie (z tego na szkolnictwo polskie za granicą o kwotę 5 mln zł i 2 mln zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli). Pieniądze te mają być przeznaczone na zwiększenie wydatków na wydatki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co w głównej mierze ma być związane z zapewnieniem w 2021 r. realizacji przez KPRM zadań związanych z pomocą środowiskom Polonii i Polaków za granicą.

Inna poprawka PiS zakłada zmniejszenie o 8 mln zł wydatków w części budżetowej na partie polityczne i komitety wyborcze z przeznaczeniem ich na część dotyczącą Najwyższej Izby Kontroli - na budowę zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych.

Poza tym komisja opowiedziała się za zmniejszeniem rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa o 26 mln zł i przeznaczeniem tej kwoty na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione i łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Komisja, mimo zastrzeżeń sejmowych legislatorów, pozytywnie oceniła poprawkę do części tekstowej budżetu, która dotyczy przepisu upoważniającego ministra finansów do przekazania jednostkom telewizji publicznej i publicznego radia papierów wartościowych na kwotę 1,95 mld zł. Miałoby to zrekompensować nadawcom utracone wpływy abonamentowe; pieniądze miałyby być przeznaczone na realizację przez TV i radio misji publicznej. Zgodnie z poprawką PiS przekazanie papierów przez ministra finansów miałoby nastąpić na wniosek KRRiTV, a nie na polecenie premiera, na wniosek ministra kultury.

Negatywną opinię komisji otrzymały pozostałe poprawki, których autorem był w przeważającej większości klub KP, w tym zgłoszony przez KO wniosek o odrzucenie projektu w całości.