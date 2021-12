Sejm: Komisja odrzuciła poprawkę, by opóźnić o miesiąc wprowadzanie przepisów o akcyzie dla producentów piwa

Odrzucenie zgłoszonej w drugim czytaniu poprawki, by opóźnić o miesiąc wprowadzanie przepisów dotyczących zmiany sposobu liczenia akcyzy dla producentów piwa zarekomendowała w czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który obniżają wysokość tego podatku na wyroby alkoholowe wytwarzane przez małych producentów i dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw.

Podczas drugiego czytania poprawkę, przewidującą opóźnienie o miesiąc wejścia w życie przepisu dotyczącego opodatkowania piwa, zgłosiła Koalicja Obywatelska.

Jak uzasadniał na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, która zajmowała się poprawką, poseł KO Arkadiusz Marchewka, branża piwowarska potrzebuje więcej czasu, by przygotować się do przestrzegania tych przepisów niż zakłada projekt ustawy.

Zdaniem wiceministra finansów Jana Sarnowskiego proponowana zmiana nie stanowi nowości dla przedsiębiorców. "To powrót do dokładnie tych samych zasad, jakie funkcjonowały przez ponad 25 lat, od roku 1993 do maja 2018 r." - mówił.

Komisja poparła stanowisko MF i zarekomendowała odrzucenie poprawki.

Głównym celem zmian zawartych w projekcie jest wdrożenie trzech dyrektyw unijnych - horyzontalnej, obronnej i alkoholowej. Chodzi o elektronizację wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem przy użyciu systemu EMCS. Jak tłumaczono podczas prac, obecnie przemieszczanie jest monitorowane przy użyciu dokumentów papierowych.

Kolejną zmianą jest wprowadzanie w Polsce preferencji dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, co będzie polegać na obniżeniu o połowę stawki akcyzy oraz na dodaniu do ustawy definicji małego, niezależnego producenta. Na rozwiązaniu mają skorzystać producenci win, miodów pitnych i wódek regionalnych.

W projekcie proponuje się także m.in. uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju a przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. Akcyzę będzie można rozliczyć na terenie kraju bez konieczności korzystania z usług pośrednika.

